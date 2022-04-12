Metaverse projesi oluşturma kararı aldı! Dev şirketler milyarlarca dolar yatırım yaptı
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Popüler video oyunu geliştiricisi Epic Games'in metaverse evreni oluşturacağını duyurmasının ardından dev şirketlerden projeye destek gelmeye başladı. Sony ve Lego Group'u kuran KIRKBI şirketlerinden projeye 2 milyar dolar değerinde fon sağlandı.
Epic Games'in metaverse inşa etme planlarına büyük bir destek geldi. Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, "Şirketin metaverse oluşturma vizyonunu ilerletmek ve devam eden büyümesini desteklemek için" kullanılacağını söylediği 2 milyar dolarlık bir finansman turu açıkladı.
Epic Games'in Lego ortaklığıyla oluşturacağı metaverse projesine 2 milyar dolar değerinde destek geldi. Bu yatırımın ardından Epic Games'in net sermayesi 31,5 milyar dolara yükselirken projenin de süreci hızlandırıldı.
Fonlar daha önce Epic'e yatırım yapmış olan Sony'den ve Lego Group'un arkasındaki yatırım grubu olan KIRKBI'den geldi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Epic Games ve LEGO, metaverse üzerinde ortak projeye imza attıklarını açıkladılar.
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Epic Games CEO'su Tim Sweeney'in yatırım sonrası yaptığı basın açıklamasında, " Bu yatırım, meta evreni oluşturma ve oyuncuların arkadaşlarıyla eğlenebileceği, markaların yaratıcı ve sürükleyici deneyimler oluşturabileceği ve içerik oluşturucuların bir topluluk oluşturabileceği ve gelişebileceği alanlar yaratma çalışmalarımızı hızlandıracak" sözlerine yer verdi.
Oyunları hangi cihazdan oynuyorsunuz? #Oyun #PC #Xbox #PlayStation #Mobile— GameGar (@gamegarcom) April 8, 2022