Medieval Dynasty sistem gereksinimleri neler? Medieval Dynasty kaç GB? - Haberler

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Medieval Dynasty sistem gereksinimleri neler? Medieval Dynasty kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Medieval Dynasty sistem gereksinimleri neler? Medieval Dynasty kaç GB?

Orta çağın açık dünyasında hayatta kalma ve inşa etme oyunu olan Medieval Dynasty'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Oyuncuların beğenisinden geçen Medieval Dynasty'nin sistem gereksinimleri neler? Medieval Dynasty kaç GB?

Avlanın, hayatta kalın, inşa edin ve zorlu Orta Çağ şartlarında önderlik edin. Orta çağı ve hayatta kalma oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gereken oyun Medieval Dynasty'nin sistem gereksinimleri neler? Medieval Dynasty kaç GB? İşte detaylar…

Orta Çağın başlarında Avrupa... Soylular ve rahiplerin hüküm sürdüğü ve uluslar arasındaki ticaret ile refahın yanı sıra kıskançlığın, güvensizliğin ve aç gözlülüğün geldiği zamanlar... Askeri çatışmalar her yerde görülüyor ve tüm kıtalar değişiyor.

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  • İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10
  • İşlemci: 3 GHz Quad Core Processor
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: DirectX 11 compatible GPU, 4GB dedicated VRAM (GeForce GTX 970 / Radeon RX 480)
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: 4 GHz Quad Core Processor
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: DirectX 11 compatible GPU, 6GB dedicated VRAM (GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580)
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Medieval Dynasty'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

sistem gereksinimleri, oyun, Gamegar,, Haberler

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