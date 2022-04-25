Medieval Dynasty sistem gereksinimleri neler? Medieval Dynasty kaç GB?

Avlanın, hayatta kalın, inşa edin ve zorlu Orta Çağ şartlarında önderlik edin. Orta çağı ve hayatta kalma oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gereken oyun Medieval Dynasty'nin sistem gereksinimleri neler? Medieval Dynasty kaç GB? İşte detaylar…

MEDIEVAL DYNASTY KONUSU NEDİR?

Orta Çağın başlarında Avrupa... Soylular ve rahiplerin hüküm sürdüğü ve uluslar arasındaki ticaret ile refahın yanı sıra kıskançlığın, güvensizliğin ve aç gözlülüğün geldiği zamanlar... Askeri çatışmalar her yerde görülüyor ve tüm kıtalar değişiyor.

MEDIEVAL DYNASTY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Medieval Dynasty Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: 3 GHz Quad Core Processor

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 11 compatible GPU, 4GB dedicated VRAM (GeForce GTX 970 / Radeon RX 480)

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Medieval Dynasty Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 4 GHz Quad Core Processor

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 11 compatible GPU, 6GB dedicated VRAM (GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580)

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Medieval Dynasty Kaç GB?

Medieval Dynasty'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.