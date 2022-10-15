Master Of Gamers VALORANT Kadrosu ile Espor Arenasına Giriş Yaptı!

Kişi ve kurumların espor turnuvaları düzenlemesine imkan sağlaması ile öne çıkan girişimlerden biri olan Master Of Gamers, beklenmeyen bir adım ile organizatör kimliğinin yanına bir de takım kimliği ekliyor.

14 Ekim Cuma gününün akşam saatlerinde takımın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre Master Of Gamers VALORANT arenasında mücadele etmek üzere bir adım atarak toplamda 7 kişiden oluşan bir takım oluşturdu.

Berkanege, Mystogan, Elay, rouz, TethZ, xonto ve koç CosmosMad'den oluşan kadro Master Of Gamers adı altında mücadele edecek.

Master Of Gamers VALORANT kadrosu

Berkan Ege "Berkanege" Balcılar (Kaptan)

Caner "Mystogan" Biçer

Berkcan "Elay" Bulut

Egemen "rouz" Akçay

Erdem "TethZ" Sipahi

Tan "xonto" Kölemenoğlu (Yedek)

Ömer "CosmosMad" Yalvaç (Koç)