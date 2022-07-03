Mass Effect Legendary Edition sistem gereksinimleri neler? Mass Effect Legendary Edition kaç GB?
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BioWare'in geliştirip Electronic Arts'ın 2021 yılında yayınladığı aksiyon rol yapma oyunu Mass Effect Legendary Edition'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Amazon Prime Gaming ile Temmuz ayında ücretsiz verilecek Mass Effect Legendary Edition sistem gereksinimleri neler? Mass Effect Legendary Edition kaç GB? Detayları haberimizde…
En çok sevilen Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunlarından oluşan ve 40'tan fazla DLC'yi içeren Mass Effect Legendary Edition'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Mass Effect Legendary Edition sistem gereksinimleri neler? Mass Effect Legendary Edition kaç GB? İşte detaylar…
Mass Effect Legendary Edition'ı minimum ayarlarda çalıştırabilmek için Intel Core i5 3570 veya AMD FX-8350 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon 7970 veya R9280X ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda çalıştırmak için ise Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 7 3700X işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GTX 1070 veya RTX 200, Radeon Vega 56 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 3570 veya AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon 7970 veya R9280X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 120 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 7 3700X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya RTX 200, Radeon Vega 56
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 120 GB kullanılabilir alan
Mass Effect Legendary Edition'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 120 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.