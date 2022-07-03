En çok sevilen Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunlarından oluşan ve 40'tan fazla DLC'yi içeren Mass Effect Legendary Edition'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Mass Effect Legendary Edition sistem gereksinimleri neler? Mass Effect Legendary Edition kaç GB? İşte detaylar…

MASS EFFECT LEGENDARY EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Mass Effect Legendary Edition'ı minimum ayarlarda çalıştırabilmek için Intel Core i5 3570 veya AMD FX-8350 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon 7970 veya R9280X ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda çalıştırmak için ise Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 7 3700X işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GTX 1070 veya RTX 200, Radeon Vega 56 ekran kartı gerektirmektedir.

Mass Effect Legendary Edition Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3570 veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon 7970 veya R9280X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

Mass Effect Legendary Edition Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 7 3700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya RTX 200, Radeon Vega 56

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

Mass Effect Legendary Kaç GB?

Mass Effect Legendary Edition'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 120 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.