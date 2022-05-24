Marvel yöneticisi oyunların neden Xbox'a çıkış yapmadığını açıkladı - Haberler

Süper kahraman evrenlerinde Marvel oyunlarının sadece PlayStation'a çıkmasının ardından oyunların neden Xbox'a çıkmadığı merak edildi. Marvel Games başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Jay Ong, yaptığı bir açıklamada iki tarafa da teklif ilettiğini bildirdi.

PLAYSTATION VE XBOX'A TEKLİF YAPILDI

Marvel oyunlarının PlayStation'a özel olarak çıkış yapması sonrası Jay Ong'un iki teknoloji devine de Marvel oyunları geliştirmeleri için teklif verdiğini söyledi, ancak bu teklifi sadece PlayStation'ın kabul ettiğini açıkladı.

XBOX TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Steven L Kent'in The Ultimate History of Video Games Vol 2 adlı kitabında Ong'un yaptığı açıklamalara yer verildi. Ong, kitapta Marvel'ın Activision'ın Spider-Man oyunlarından memnun olmadığını ve iki şirketin lisans anlaşmasını erken bitirmek için bir anlaşmaya vardığını söylüyor.

PlayStation'a bu zamana kadar çıkmış marvel oyunları ise aşağıdaki gibidir: