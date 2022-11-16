Marvel Snap sistem gereksinimleri neler? Marvel Snap kaç GB?
Gamegar Haberleri
Second Dinner Studios'un geliştirip Nuverse'in yayıncılığını yaptığı Marvel Snap'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Marvel Snap sistem gereksinimleri neler? Marvel Snap kaç GB?
En sevdiğiniz kahramanlar ve kötü adamlardan oluşan süper listeden MARVEL rüya takımınızı oluşturun. MARVEL SNAP, her şeyin kontrolünü size veren hızlı tempolu, adrenalin yüklü, stratejik bir kart dövüş oyunudur - hamlenizi yapın. Peki, Marvel Snap sistem gereksinimleri neler? Marvel Snap kaç GB? İşte detaylar…
Marvel Snap'i en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-650 veya AMD Phenom II X4 965 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 6950 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
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- İşletim Sistemi : Windows 7 (SP1+)
- İşlemci : Intel Core i5-650 veya AMD Phenom II X4 965
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 6950
- DirectX : Sürüm 10
- Depolama : 4 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-2300 veya AMD FX-6300
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7970
- DirectX : Sürüm 10
- Depolama : 4 GB kullanılabilir alan
Marvel Snap'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekmektedir.