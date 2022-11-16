Second Dinner Studios'un geliştirip Nuverse'in yayıncılığını yaptığı Marvel Snap'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Marvel Snap sistem gereksinimleri neler? Marvel Snap kaç GB?

En sevdiğiniz kahramanlar ve kötü adamlardan oluşan süper listeden MARVEL rüya takımınızı oluşturun. MARVEL SNAP, her şeyin kontrolünü size veren hızlı tempolu, adrenalin yüklü, stratejik bir kart dövüş oyunudur - hamlenizi yapın. Peki, Marvel Snap sistem gereksinimleri neler? Marvel Snap kaç GB? İşte detaylar…

MARVEL SNAP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Marvel Snap'i en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-650 veya AMD Phenom II X4 965 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 6950 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

MARVEL SNAP MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 (SP1+)

: Windows 7 (SP1+) İşlemci : Intel Core i5-650 veya AMD Phenom II X4 965

: Intel Core i5-650 veya AMD Phenom II X4 965 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 6950

: NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 6950 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 4 GB kullanılabilir alan

MARVEL SNAP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-2300 veya AMD FX-6300

: Intel Core i5-2300 veya AMD FX-6300 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7970

: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7970 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 4 GB kullanılabilir alan

MARVEL SNAP KAÇ GB?

Marvel Snap'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekmektedir.