Marvel's Midnight Suns, Türkiye'de erişime açıldı! Fiyatı ise dudak uçuklattı

2K'in duyurusunu yaptığından bu yana Türkiye, Rusya ve Güney Afrika'da tüm platformlarda erişim engeli bulunan Marvel's Midnight Suns, lansmanından bir gün sonra Türkiye'de 700 TL başlangıç paketi ile erişime açıldı.

Marvel evreninin en karanlık köşelerinde süper kahraman gibi savaşıp stratejiler oluşturacağınız sıra tabanlı taktiksel rol yapma oyunu Marvel's Midnight Suns, Türkiye'de erişime açıldı. Peki, Marvel's Midnight Suns fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS TÜRKİYE'DE ERİŞİME AÇILDI

Sıra tabanlı strateji oyunu Marvel's Midnight Suns, duyurulmasından bu yana Türkiye'de mağazasına erişim sağlanamıyordu. 2 Aralık'taki lansmanında dahil erişim engeli kalkmayan Marvel's Midnight Suns'ın Türkiye'de çıkış yapıp yapmayacağı sorusunu akıllara getiriyordu. Ancak, lansmanından sonraki 24 saat içerisinde Türkiye'de de erişime açıldı.

Marvel's Midnight Suns'ın ön siparişte Türkiye, Rusya ve Güney Afrika'da neden erişime açılmadığına dair geliştirici ve yayıncı ekipten resmi bir açıklama gelmedi.

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS FİYATI