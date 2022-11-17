Marvel's Midnight Suns'tan yeni fragman geldi

Firaxis Games tarafından Marvel Games ile iş birliği içerisinde geliştirilen taktiksel rol yapma oyunu Marvel's Midnight Suns'tan yeni fragman yayınlandı. Marvel kahramanlarını eğitebilecekleri ve onlarla bağ kurabilecekleri bir kale olan Abbey duyuruldu.

Marvel's Midnight Suns'ın YouTube hesabında yayınlanan yeni fragmanda izleyicilere oyunun merkezi konumuna daha yakından bakmalarını sağlarken, aynı zamanda bu karakterlerin birbirleriyle nasıl etkileşime gireceğine dair bir fikir veriyor.

2 Aralık 2022'de piyasaya sürülecek Marvel's Midnight Suns PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'te Steam ve Epic Games'te çıkış yapacak.

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS FRAGMANI

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS KONUSU

Marvel's Midnight Suns, Marvel Evreni'nin karanlık tarafında geçen yeni bir taktiksel RPG oyunudur ve sizi Dünya'nın son savunma hattı olan Midnight Suns ile ekip kurup onların arasında yaşarken yeraltı dünyasının şeytani güçleriyle yüz yüze bırakır.

Şeytani Lilith ve korkutucu ordusu, HYDRA'nın şeytani ordularıyla birleşiyor ve Marvel'ın karanlık tarafının ortaya çıkma zamanı geliyor. Hunter olarak göreviniz, deneyimli Süper Kahramanlar ve tehlikeli doğaüstü savaşçılardan oluşan benzersiz bir ekibi zafere taşımak. Doctor Strange, Iron Man ve Blade gibi efsaneler, büyüyen kıyamet tehdidi karşısında farklılıklarını bir kenara bırakabilir mi? Dünyayı kurtaracaksanız efsanevi Midnight Suns olarak ittifaklar kurmanız ve ekibi savaşa yönlendirmeniz gerekecek. Kendi benzersiz Hunter versiyonunuzu oluşturmanıza olanak tanıyan yükseltilebilir karakterler ve beceriler sayesinde, Lilith'in ordusunu yeraltı dünyasına nasıl geri göndereceğinizi seçeceksiniz.