Marvel's Midnight Suns ikinci kez ertelenme kararı aldı

PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapması beklenen Marvel's Midnight Suns, ikinci kez ertelendiği bildirildi.

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

İlk olarak 2021'de Gamescom'da duyurulan strateji oyunu Marvel's Midnight Suns, Take-Two'nun yayınladığı basın açıklamasında, "Firaxis Games ve 2K'daki ekiplerin hayranlarımız için mümkün olan en iyi deneyimi sunmasını sağlamak için Marvel's Midnight Suns'ın lansman zamanlamasını geri alma kararı aldık" sözlerine yer verdi.

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk olarak Mart 2022'de piyasaya sürülmesi beklenen Marvel's Midnight Suns, Kasım 2022'ye ertelendiği duyurulmasının ardından bir ertelenme kararı daha geldi. Marvel's Midnight Suns'ın PS5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış tarihi 2023 Mali Yılı olarak belirlenirken PS4, Xbox One ve Switch için ise çıkış tarihi henüz belli değil.

Marvel's Midnight Suns'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayranların Marvel's Midnight Suns oynamayı sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz ve bu fazladan zamanı herkes için mümkün olan en iyi deneyimi sunduğumuzdan emin olmak için kullanacağız. Marvel's Midnight Suns, şimdiye kadar yaptığımız en büyük oyun ve oyuncuların yıllar boyunca bizimle paylaştığı tüm destekleri inanılmaz derecede takdir ediyoruz."