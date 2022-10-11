Manor Lords sistem gereksinimleri neler? Manor Lords kaç GB?
Gamegar Haberleri
Slavic Magic'in geliştiriciliğini yapıp Hooded Horse'un yayıncılığını üstlendiği şehir kurma oyunu Manor Lords'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Manor Lords sistem gereksinimleri neler? Manor Lords kaç GB? Detayları haberimizde…
Manor Lords, derinlemesine şehir kurma, büyük ölçekli taktik savaşlar ve karmaşık ekonomik ve sosyal simülasyonlar içeren bir ortaçağ strateji oyunudur. Bir ortaçağ efendisi olarak topraklarınızı yönetin - mevsimler geçer, hava değişir ve şehirler yükselir ve düşer. Peki, Manor Lords sistem gereksinimleri neler? Manor Lords kaç GB? İşte detaylar…
Manor Lords'u en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i7-10510U işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce MX250 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-10510U
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce MX250
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 16 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-4770K
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 16 GB kullanılabilir alan
Manor Lords'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 16 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
Manor Lords, bir ortaçağ lordunun hayatını deneyimlemenizi sağlayan bir strateji oyunudur. Başlangıç ??köyünüzü kalabalık bir şehre dönüştürün, kaynakları ve üretim zincirlerini yönetin ve fetih yoluyla topraklarınızı genişletin. 14. yüzyılın sonlarında Franconia sanatından ve mimarisinden ilham alan Manor Lords, mümkün olan her yerde tarihsel doğruluğa öncelik verir ve bunu hem oyun mekaniklerini hem de görselleri bilgilendirmek için kullanır. Dünyayı daha otantik, renkli ve inandırıcı hissettirmek için yaygın ortaçağ kinayelerinden tarihsel doğruluk lehine kaçınılır.