Manor Lords, derinlemesine şehir kurma, büyük ölçekli taktik savaşlar ve karmaşık ekonomik ve sosyal simülasyonlar içeren bir ortaçağ strateji oyunudur. Bir ortaçağ efendisi olarak topraklarınızı yönetin - mevsimler geçer, hava değişir ve şehirler yükselir ve düşer. Peki, Manor Lords sistem gereksinimleri neler? Manor Lords kaç GB? İşte detaylar…

MANOR LORDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Manor Lords'u en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i7-10510U işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce MX250 ekran kartı gerektirmektedir.

MANOR LORDS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-10510U

: Intel Core i7-10510U Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce MX250

: NVIDIA GeForce MX250 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 16 GB kullanılabilir alan

MANOR LORDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4770K

: Intel Core i7-4770K Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070

: NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 16 GB kullanılabilir alan

MANOR LORDS KAÇ GB?

Manor Lords'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 16 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

MANOR LORDS KONUSU

Manor Lords, bir ortaçağ lordunun hayatını deneyimlemenizi sağlayan bir strateji oyunudur. Başlangıç ??köyünüzü kalabalık bir şehre dönüştürün, kaynakları ve üretim zincirlerini yönetin ve fetih yoluyla topraklarınızı genişletin. 14. yüzyılın sonlarında Franconia sanatından ve mimarisinden ilham alan Manor Lords, mümkün olan her yerde tarihsel doğruluğa öncelik verir ve bunu hem oyun mekaniklerini hem de görselleri bilgilendirmek için kullanır. Dünyayı daha otantik, renkli ve inandırıcı hissettirmek için yaygın ortaçağ kinayelerinden tarihsel doğruluk lehine kaçınılır.