Manor Lords ne zaman çıkacak? Manor Lords çıkış tarihi!

Slavic Magic tarafından geliştirilip Hodded Horse'un yayıncılığını üstlendiği şehir kurma oyunu Manor Lords'un ne zaman çıkacağı şehir kurma oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Manor Lords ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Orta Çağ'da şehir kurarak aynı anda şehrinizde popülasyonundan kaynaklarına kadar yönetebileceğiniz şehir kurma simülasyonu Manor Lords'un ne zaman çıkacağı oyuncular tarafından, "Manor Lords ne zaman çıkacak?" şeklinde araştırılıyor. Peki, Manor Lords ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

MANOR LORDS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Orta Çağ şehir kurma oyunu Manor Lords'un ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı.

MANOR LORDS KONUSU NE

Manor Lords, bir ortaçağ lordunun hayatını deneyimlemenizi sağlayan bir strateji oyunudur. Başlangıç köyünüzü kalabalık bir şehre dönüştürün, kaynakları ve üretim zincirlerini yönetin ve fetih yoluyla topraklarınızı genişletin.

14. yüzyılın sonlarında Franconia sanatından ve mimarisinden ilham alan Manor Lords, mümkün olan her yerde tarihsel doğruluğa öncelik verir ve bunu hem oyun mekaniklerini hem de görselleri bilgilendirmek için kullanır. Dünyayı daha otantik, renkli ve inandırıcı hissettirmek için yaygın ortaçağ kinayelerinden tarihsel doğruluk lehine kaçınılır.