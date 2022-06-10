Maneater sistem gereksinimleri neler? Maneater kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Devasa köpekbalığı olarak sahil kenarlarında dehşet saçacağınız açık dünya köpek balığı oyunu Maneater'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Maneater sistem gereksinimleri neler? Maneater kaç GB?
Tripwire'ın geliştirip yayıncılığını yaptığı Maneater'ın Epic Games'te ücretsiz olmasının ardından oyuncular sistem gereksinimlerini araştırmaya başladı. Köpekbalığı olarak oynadığınız ve herkese dehşet saçtığınız oyun Maneater'ın sistem gereksinimleri neler? Maneater kaç GB?
Maneater'ı düşük sistemli pclerde oynayabilmeniz için Intel Core i5-5300u işlemci, 8 GB RAM ve Intel HD 5500 ekran kartı gerekmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1500x işlemci, 8 GB RAM ve Nvidia GeForce 970 veya AMD Radeon R9 390 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-5300u
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 5500
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Maneater'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.