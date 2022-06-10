Maneater sistem gereksinimleri neler? Maneater kaç GB? - Haberler

Tripwire'ın geliştirip yayıncılığını yaptığı Maneater'ın Epic Games'te ücretsiz olmasının ardından oyuncular sistem gereksinimlerini araştırmaya başladı. Köpekbalığı olarak oynadığınız ve herkese dehşet saçtığınız oyun Maneater'ın sistem gereksinimleri neler? Maneater kaç GB?

MANEATER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Maneater'ı düşük sistemli pclerde oynayabilmeniz için Intel Core i5-5300u işlemci, 8 GB RAM ve Intel HD 5500 ekran kartı gerekmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1500x işlemci, 8 GB RAM ve Nvidia GeForce 970 veya AMD Radeon R9 390 ekran kartı gerekmektedir.

Maneater Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-5300u

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 5500

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Maneater Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Maneater Kaç GB?

Maneater'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.