Kalıcı, uğursuz bir varlık ve korkunç tehditlerle kabus gibi bir Japon malikanesine bir çukurdan düşüyorsunuz… ve tek çıkış yolu daha derinlerde. Malice, sizi affetmez seçimler yapmaya ve sizi affetmeyen seçimler yapmaya ve hayatta kalmak için zekanıza güvenin. Peki, Malice sistem gereksinimleri neler? Malice kaç GB? İşte detaylar…

MALICE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Malice'i oynayabilmek için Intel dört çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 ekran kartı gerekmektedir.

MALICE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci: Intel Quad-core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

MALICE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core i7 3.4GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

MALICE KAÇ GB?

Malice'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.