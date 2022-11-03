Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malice sistem gereksinimleri neler? Malice kaç GB?

Gamegar Haberleri

Malice sistem gereksinimleri neler? Malice kaç GB?

Nimbus Games'in geliştiriciliğini yapıp SCRY SOFT'un yayıncılığını üstlendiği bulmaca oyunu Malice'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Malice sistem gereksinimleri neler? Malice kaç GB? Detayları haberimizde…

Kalıcı, uğursuz bir varlık ve korkunç tehditlerle kabus gibi bir Japon malikanesine bir çukurdan düşüyorsunuz… ve tek çıkış yolu daha derinlerde. Malice, sizi affetmez seçimler yapmaya ve sizi affetmeyen seçimler yapmaya ve hayatta kalmak için zekanıza güvenin. Peki, Malice sistem gereksinimleri neler? Malice kaç GB? İşte detaylar…

Malice'i oynayabilmek için Intel dört çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 ekran kartı gerekmektedir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Quad-core
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 11
  • İşlemci: Intel Core i7 3.4GHz
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Malice'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Steam Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title