Malice sistem gereksinimleri neler? Malice kaç GB?
Gamegar Haberleri
Nimbus Games'in geliştiriciliğini yapıp SCRY SOFT'un yayıncılığını üstlendiği bulmaca oyunu Malice'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Malice sistem gereksinimleri neler? Malice kaç GB? Detayları haberimizde…
Kalıcı, uğursuz bir varlık ve korkunç tehditlerle kabus gibi bir Japon malikanesine bir çukurdan düşüyorsunuz… ve tek çıkış yolu daha derinlerde. Malice, sizi affetmez seçimler yapmaya ve sizi affetmeyen seçimler yapmaya ve hayatta kalmak için zekanıza güvenin. Peki, Malice sistem gereksinimleri neler? Malice kaç GB? İşte detaylar…
Malice'i oynayabilmek için Intel dört çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Quad-core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7 3.4GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Malice'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.