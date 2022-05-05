Mafia serisinin geliştiricisi Hanger 13'ten istifa kararı geldi! 2K'dan ayrılıyorlar

Şirketin kurucusu Haden Blackman'ın yaptığı açıklamada, Hangar 13'ün stüdyo başkanı olarak istifa ediyor ve yeni bir çabadaki "tutkusunu sürdürmek için şirketten ayrılıyor. Haden'in Hangar 13'ü kurma, Novato, Brighton ve Çek'te ekipler kurma ve birleştirme ve stüdyoyu tanımlayan birden fazla Mafya oyunu ve koleksiyonu yayınlamadaki liderliği için minnettarız." sözlerine yer verildi.

HANGAR 13'ÜN STÜDYO BAŞKANI İSTİFA ETTİ

2K'nın Haden Blackman'ın istifası üzerine paylaştığı duyuruda, "Haden'ın inşasına yardım ettiği şey, önümüzdeki yıllarda da ilerlemeye ve büyümeye devam edecek. Tüm çalışanlarımızın tutkularının peşinden gitmelerini destekliyoruz ve bundan sonra onun için en iyisini diliyoruz. Hangar 13 Brighton'ın stüdyo başkanı Nick Baynes, Hangar 13'ün stüdyo başkanı olarak görevi devralacak." ifadelerine yer verdi.

HANGAR 13'ÜN KURULUŞU

Hangar 13'ün kuruluşu, LucasArts'tan sonra Blackman'ın stüdyoya başlankıl edeceğinin doğrulanmasıyla birlikte 2014 yılında ortaya çıktı. O sırada ekip, tescilli teknolojiyi kullanan bir AAA oyunu üzerinde çalışıyordu. Bu oyun, karışık ama çounlukla olumlu eleştirilerle başlayan 2016'nın Mafia 3'üydü.