Sene 1930. Taksi şoförü Tommy Angelo, mafyayla hesapta olmadan yaşadığı bir olay nedeniyle istemeden de olsa organize suç dünyasına dahil olur. Salieri ailesine katılmaktan başlarda rahatsızlık duysa da, zaman geçtikçe avantajlar görmezden gelinemeyecek kadar ciddileşir. Peki, Mafia 1 sistem gereksinimleri neler? Mafia 1 kaç GB? İşte detaylar...

MAFIA 1 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemi PC dostu Mafia 1'i hemen hemen tüm PC'ler rahatça 30 FPS'te açmaktadır. Mafia 1'i en düşük ayarlarda oynamak için 2 GB RAM, 1.4 GHz'li işlemciye sahip olmak yeterlidir.

MAFIA 1 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

İşlemci: 1.4 GHz işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 3D Graphics card compatible with DirectX 9.0

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

MAFIA 1 KAÇ GB?

Mafia 1'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

MAFIA 1 KONUSU NE?

Sene 1930. Taksi şoförü Tommy Angelo, mafyayla hesapta olmadan yaşadığı bir olay nedeniyle istemeden de olsa organize suç dünyasına dahil olur. Salieri ailesine katılmaktan başlarda rahatsızlık duysa da, zaman geçtikçe avantajlar görmezden gelinemeyecek kadar ciddileşir. Rütbesini yükselttikçe kazandığı para da artar, ama işler daha da pis bir hal alır. Gün gelecek, Tommy belki de Salierilerin saygısını kazanacak, ama bir Mafya Üyesi olmak, seçtiği yeni hayatında kendisiyle hiç olmadığı kadar çelişmesine neden olacak.