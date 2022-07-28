Oyunculara karanlık ve yoğun korkuyu birinci şahıs açısıyla yansıtan psikolojik korku oyunu Madison'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Madison sistem gereksinimleri neler? Madison kaç GB? İşte detaylar…

MADİSON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Psikolojik korku oyunu Madison'u düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3 işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R7 370 ekran kartı gerekmektedir. Önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

MADİSON MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Corei3 veya AMD Ryzen3

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD RadeonR7 370

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

MADİSON ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Corei5 veya AMD Ryzen5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RadeonRX 480

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

MADİSON KAÇ GB?

Madison'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.