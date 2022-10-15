Luff Social Club, Luff E-Sports takımı kurduğunu duyurdu Luff Social Club, Luff E-Sports takımı kurduğunu duyurdu Gamegar Haberleri 2019 Yılından bu yana aktif olarak spor sektöründe olan Luff Social Club şimdi de Luff E-Sports adı ile e-spor platformunda! Luff E-Sports geleceğe adım atma hedefi olan ve çeşitli oyun platformlarında gençlerin kendilerini göstermeleri için kurulan, Luff Social Club kuruluşudur. Aktif olduğu platformlar; iRacing

CS: GO

FIFA23

E-Racing platformları ONESIM Racing ile yapmış olduğu ortalık sonucunda başta iRacing olmak üzere motor sporlarında ülkemizi çeşitli platformlarda temsil etmeyi hedefliyor. Kaynak: EsporGazetesi.com / Gamegar Gamegar Haberler

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