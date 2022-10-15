Luff Social Club, Luff E-Sports takımı kurduğunu duyurdu
Gamegar Haberleri
2019 Yılından bu yana aktif olarak spor sektöründe olan Luff Social Club şimdi de Luff E-Sports adı ile e-spor platformunda!
Luff E-Sports geleceğe adım atma hedefi olan ve çeşitli oyun platformlarında gençlerin kendilerini göstermeleri için kurulan, Luff Social Club kuruluşudur.
Aktif olduğu platformlar;
- iRacing
- CS: GO
- FIFA23
- E-Racing platformları
ONESIM Racing ile yapmış olduğu ortalık sonucunda başta iRacing olmak üzere motor sporlarında ülkemizi çeşitli platformlarda temsil etmeyi hedefliyor.
Kaynak: EsporGazetesi.com / Gamegar