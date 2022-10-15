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Luff Social Club, Luff E-Sports takımı kurduğunu duyurdu

Gamegar Haberleri

Luff Social Club, Luff E-Sports takımı kurduğunu duyurdu

2019 Yılından bu yana aktif olarak spor sektöründe olan Luff Social Club şimdi de Luff E-Sports adı ile e-spor platformunda!

Luff E-Sports geleceğe adım atma hedefi olan ve çeşitli oyun platformlarında gençlerin kendilerini göstermeleri için kurulan, Luff Social Club kuruluşudur.

Aktif olduğu platformlar;

  • iRacing
  • CS: GO
  • FIFA23
  • E-Racing platformları

ONESIM Racing ile yapmış olduğu ortalık sonucunda başta iRacing olmak üzere motor sporlarında ülkemizi çeşitli platformlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Kaynak: EsporGazetesi.com / Gamegar

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