Lord of The Rings: Gollum Ertelendi

Daedalic Entertainment resmi Twitter hesabından yaptığı Lord of the Rings: Gollum ile alakalı paylaşımda oyunun çıkış tarihinin bir kez daha ertelendiğini söyledi.

Lord of the Rings: Gollum ilk olarak 2019 yılında duyurulmuş ve çabucak oyuncuların dikkatini çekmişti. Lord of the Rings üçlemesinin sevilen isimlerinden Gollum'u kontrol edeceğimiz oyun gizlilik odaklı bir yapım olacak. İlk olarak 2021 yılında çıkış yapması beklenen oyun gelen bir erteleme haberiyle 2022'ye taşınmıştı. 1 Eylül'de oyuncularla buluşması beklenen oyun gelen bir haberle tekrar ertelendi. Oyunun geliştiricisi Daedalic Entertainment Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda oyunun çıkış tarihinin birkaç ay ileri alındığını duyurdu.

Daedalic yaptığı paylaşımda oyunculara sabırları ve destekleri için teşekkür etti. Son yıllarda ekip olarak sıkı çalıştıklarını ve hayranların beklentilerini karşılamakta kararlı olduklarını söyleyen Daedalic, Gollum'un hikayesini anlatmak konusunda da bir hayli istekli olduklarını söyledi. Bununla beraber geliştirici ekip verebilecekleri en iyi deneyimi sunmak adına oyunun çıkış tarihinin birkaç ay ileri alınacağını söyledi. Daedalic Entertainment yaptığı paylaşımda yeni bir tarih vermedi veya oyunu tam olarak ne kadar ertelendiği konusunda bir bilgi paylaşmadı.

Yapılan paylaşımdaki birkaç ay ifadesine göre oyunun yeni çıkış tarihi 2023'ün başları olabilir fakat Daedalic bu ifadeyle çok daha uzun bir bekleyişi de işaret ediyor olabilir. Öte yandan bunun oyunun ilk ertelenişi olmayışı da bekleyenleri endişelendirdi. Özellikle Cyberpunk 2077'de yaşananlardan sonra oyuncular erteleme haberlerine karşı daha temkinli yaklaşıyor. Daedalic Entertainment Lord of the Rings: Gollum ile oyuncuların karşısına çıktığında neler olacağını ise önümüzdeki aylarda göreceğiz. Oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Steam üzerinden de PC için çıkış yapacak