LoL TBF 2022 bilet fiyatları ne kadar? LoL TBF 2022 biletleri ne zaman çıkacak?

League of Legends'ın her sene düzenlenen Türkiye Büyük Final etkinliğinde onuncu şampiyonluk için takımlar vadiye inecek. LoL'ün Türkiye'deki 10. yılının büyük bir coşkuyla kutlanacağının açıklanmasının ardından LoL TBF 2022 bilet fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, League of Legends TBF 2022 bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

LOL TBF 2022 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bu sene İzmir'de düzenlenmesi planlanan LoL TBF 2022 bilet fiyatlarının 100 TL olacağı açıklandı. Bilet Biletler 17 Ağustos Çarşamba saat 18.00 itibariyle 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ( bilet almak için tıklayın ) sitesinden satışa çıkacak.

LOL TBF 2022 NE ZAMAN?

League of Legends'ın 10. Türkiye Büyük Final etkinliği 9 ve 10 Eylül tarihlerinde İzmir Atatürk Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek. TBF'nin kapıları saat 16.00'da açılacak ve etkinlik 20.00'de başlayacak.

TBF maç önü programında, 10. Yıl özel ödülleri, yarışmalar, röportajlar ve açılış şovu yer alacak.

LOL TBF 2022 GANİMETLERİ NELER?

2022 Türkiye Büyük Finali heyecanına ekran başından dahil olan izleyicilerimiz çeşitli Ganimetler kazanma şansına sahip olacak. 17.000 şanslı izleyici Usta İşi de dahil olmak üzere Hextech seti kazanacak.

Çeyrek ve Yarı Finaller döneminde de yine usta işi dahil olmak üzere 18.000 Hextech Seti ganimeti şanslı izleyicilere ulaşacak.

KOSTÜM HEDİYE

Ayrıca biletli izleyicileri TBF alanına girdiğinde bir takım hediyelerin verileceği bildirilirken hediyelerden birinin Solmuş Gül Syndra kostüm kodu olacağı açıklandı.

BİLETİMİ BASTIRMAM GEREKECEK Mİ?

Biletini bastırmana gerek olmayacak mobil biletini girişte gösterebileceksin.

BİLET ALDIM AMA GELEMEYECEĞİM, KOSTÜMÜ YİNE DE ALABİLİR MİYİM?

Ne yazık ki bu mümkün değil, sadece girişte hediye edilecek kod kartları ile hesabına kostümünü yükleyebileceksin.

DAVETİYEYLE GELDİM, KOSTÜM HEDİYESİ ALAMAYACAK MIYIM?

Tabii. Girişte hediye edilecek kod kartı davetliler için de geçerli!

OTURMA PLANI NASIL?

Bilet satışları blok şeklinde yapılmaktadır. Alana geldiğinde seçim yaptığın blokta, istediğin yere oturabilirsin.

FOTOĞRAF MAKİNEMİ GETİREBİLİR MİYİM? VİDEO VEYA FOTOĞRAF ÇEKEBİLİR MİYİM?

Tabii ki, alanda video ve fotoğraf çekmek tüm katılımcılarımıza serbest olacak ancak ışık kullanmalarına izin verilmeyecek.

İÇERİ YİYECEK-İÇECEK SOKABİLİR MİYİM? ALANDA YİYECEK-İÇECEK OLACAK MI?

Alana dışarıdan getirilen yiyecek ve içeceklerle girilmesi mümkün değil, fakat etkinlik süresince alandaki yemek bölümlerinden yiyecek ve içecek temin edebilirsin.

ALANDA SAĞLIK GÖREVLİSİ OLACAK MI?

Acil durumlara karşı alanda sağlık görevlileri her zaman hazır bekleyecek.