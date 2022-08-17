LoL TBF 2022 bilet fiyatları ne kadar? LoL TBF 2022 biletleri ne zaman çıkacak?
Gamegar Haberleri
Bu sene İzmir'de düzenlenmesi planlanan League of Legends Türkiye Büyük Finali'nin bilet fiyatları, etkinliğe katılmak isteyen kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki, League of Legends TBF 2022 bilet fiyatları ne kadar? Detayları haberimizde…
League of Legends'ın her sene düzenlenen Türkiye Büyük Final etkinliğinde onuncu şampiyonluk için takımlar vadiye inecek. LoL'ün Türkiye'deki 10. yılının büyük bir coşkuyla kutlanacağının açıklanmasının ardından LoL TBF 2022 bilet fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, League of Legends TBF 2022 bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
Bu sene İzmir'de düzenlenmesi planlanan LoL TBF 2022 bilet fiyatlarının 100 TL olacağı açıklandı. Bilet Biletler 17 Ağustos Çarşamba saat 18.00 itibariyle 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ( bilet almak için tıklayın ) sitesinden satışa çıkacak.
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League of Legends'ın 10. Türkiye Büyük Final etkinliği 9 ve 10 Eylül tarihlerinde İzmir Atatürk Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek. TBF'nin kapıları saat 16.00'da açılacak ve etkinlik 20.00'de başlayacak.
TBF maç önü programında, 10. Yıl özel ödülleri, yarışmalar, röportajlar ve açılış şovu yer alacak.
2022 Türkiye Büyük Finali heyecanına ekran başından dahil olan izleyicilerimiz çeşitli Ganimetler kazanma şansına sahip olacak. 17.000 şanslı izleyici Usta İşi de dahil olmak üzere Hextech seti kazanacak.
Çeyrek ve Yarı Finaller döneminde de yine usta işi dahil olmak üzere 18.000 Hextech Seti ganimeti şanslı izleyicilere ulaşacak.
Ayrıca biletli izleyicileri TBF alanına girdiğinde bir takım hediyelerin verileceği bildirilirken hediyelerden birinin Solmuş Gül Syndra kostüm kodu olacağı açıklandı.
Biletini bastırmana gerek olmayacak mobil biletini girişte gösterebileceksin.
Ne yazık ki bu mümkün değil, sadece girişte hediye edilecek kod kartları ile hesabına kostümünü yükleyebileceksin.
Tabii. Girişte hediye edilecek kod kartı davetliler için de geçerli!
Bilet satışları blok şeklinde yapılmaktadır. Alana geldiğinde seçim yaptığın blokta, istediğin yere oturabilirsin.
Tabii ki, alanda video ve fotoğraf çekmek tüm katılımcılarımıza serbest olacak ancak ışık kullanmalarına izin verilmeyecek.
Alana dışarıdan getirilen yiyecek ve içeceklerle girilmesi mümkün değil, fakat etkinlik süresince alandaki yemek bölümlerinden yiyecek ve içecek temin edebilirsin.
Acil durumlara karşı alanda sağlık görevlileri her zaman hazır bekleyecek.