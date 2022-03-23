LoL Oyuncuları Microsoft Rewards ile Sınırsız RP Kazanabilir!

League of Legends oyuncuları, kullanıcıları çevrimiçi geçirdikleri süreye göre ödüllendiren çevrimiçi bir hediye sistemi olan Microsoft Rewards sayesinde, artık "sınırsız" miktarda Riot Puanı kazanabilirler.

Daha fazla oku: 2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Ödülleri Sahiplerini Buldu!

LoL oyuncuları, oyun içi para birimini yalnızca gerçek parayla veya önceden oluşturulmuş kodlarla satın alarak alabilirler. Bu, oyunculara yalnızca oyun istemcisinde önceden belirlenmiş yöntemleri kullanarak görünümler, totemler, simgeler ve daha fazlasını satın alma yeteneği verir. Ancak Microsoft Rewards sistemini kullanan LoL oyuncuları, artık ödeme yapmadan sınırsız miktarda RP elde edebilecek.

Oyun içi para birimini elde etmek için, LoL oyuncularının Microsoft hesaplarında oturum açmaları ve 100 veya 650 RP'yi seçerek ulaşmak istedikleri hedefi seçmeleri gerekecek. Bundan sonra oyuncular, Microsoft puanlarını elde etmek için çeşitli yollara sahip olacaklar ve bu puanlar, daha sonra çok rağbet gören RP'ler da dahil olmak üzere çeşitli hediyelerle takas edilebilecek.

Microsoft Rewards'ın ana sayfasında, "Ücretsiz ödüller alın" ifadesini göreceksiniz. Ama aslında Microsoft için değerli bir şeyi "veriyorsunuz", bu da "ücretsiz" kelimesini tartışmaya açık bırakıyor. Puanlar karşılığında Microsoft, teknoloji şirketine çeşitli şekillerde fayda sağlayan kullanıcıların verilerini ve tercihlerini toplayacaktır.

Bu durum Türkiye için geçerli değildir. Sadece Amerika için geçerlidir. Ancak Slav ülkelerinde VPN ile alınabildiği söyleniyor.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar