Little Witch in The Woods 17 Mayıs'ta Çıkış Yapacak

Geliştiriciliğini ve yayıncılığını SUNNY SIDE UP'ın üstlendiği Little Witch in the Woods, 17 Mayıs'ta Steam üzerinden erken erişime açılacak.

SUNNY SIDE UP tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Little Witch in the Woods, 17 Mayıs tarihinden itibaren Steam'de Erken Erişim oyunu olarak oynanabilir olacak. SIDE UP Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda oyunun tam çıkışının 2023'de gerçekleşeceğini ama oyunun erken erişim olarak çok daha erken bir tarihte deneyim edilebileceğini duyurdu. Sabırları ve destekleri için oyunculara teşekkür eden SUNNY SIDE UP, oyunun çıkış tarihiyle ilgili kesin bir bilgi vermedi.

Little Witch in the Woods'da bir cadı olan Ellie'yi kontrol edeceğiz. Okuduğu cadılık okulundan mezun olması için kimi işler yapması ve deneyim kazanması gereken Ellie ile beraber yaşadığı köyü gezecek, yeni hikayeler keşfedecek, köylülere yardım edecek ve çeşitli maceralara atılacağız. Öğrencilik sürecini başarıyla tamamlaması için Ellie karşılaştığı karakterle arkadaşlık kuracak ve yaşadığı dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışacak.

Oyun oynanış anlamında da oyuncuya çeşitli seçenekler sunuyor. Etrafınızdaki materyalleri toplayıp onlarla iksirler ve büyüler yaparak karşılaştığınız problemleri çözmeye çalışmak, Ellie'nin yaşadığı dünyayı gezerek egzotik canlıları keşfetmek ve onları kitabınıza kaydetmek veya gizli kalmış bölgeleri bulup özel eşyalar elde etmek ya da kısa yollar açmak oynanış anlamında size sunulanlar arasında. Oyunda ayrıca balık tutma ve karakterlere hediye verme gibi alışageldiğimiz aktiviteler de olacak.

Oyunun geliştiriciliğini yapan SUNNY SIDE UP iki kişiden oluşan Güney Kore merkezli bir bağımsız oyun stüdyosu. SIDE UP daha önce de Witch's Nightmare adında bir roguelike yapmıştı. Little Witch in the Woods ise 2019'dan bu yana geliştiriliyor. Geliştiricilerin karşımıza nasıl bir yapımla çıkacağını ise 17 Mayıs'ta göreceğiz.

SaveButonu / Gamegar