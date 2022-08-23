Lighthouse Keeper sistem gereksinimleri neler? Lighthouse Keeper kaç GB?
Gamegar Haberleri
Stratera Games'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını yaptığı Lighthouse Keeper'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "Lighthouse Keeper sistem gereksinimleri" şeklinde araştırılıyor. Dora Özsoy'un geliştiriciliğini üstlendiği Lighthouse Keeper'ın sistem gereksinimleri neler? Lighthouse Keeper kaç GB? Lighthouse Keeper ne kadar? Lighthouse Keeper konusu ne? Merak edilen tüm detaylar haberin devamında…
Stratera Games'in tek oyunculu rahatlatıcı macera oyunu Lighthouse Keeper'ın sistem gereksinimleri, kaç GB yer kapladığı, ne kadar olduğu ve konusu merak ediliyor. Peki, Lighthouse Keeper'ın sistem gereksinimleri neler? Lighthouse Keeper kaç GB? Lighthouse Keeper ne kadar? Lighthouse Keeper konusu ne? İşte detaylar…
Lighthouse Keeper'ın sevimli grafikleri ile hemen hemen tüm bilgisayarlar rahatlıkla açmaktadır. Minimum grafiklerde oynamak için Intel Pentium G860 işlemci, 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 840M ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci:Intel Pentium CPU G860
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 840M
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Lighthouse Keeper'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Lighthouse Keeper'ın Steam fiyatı 23,70 TL'dir.
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Minik adadaki deniz fenerinin sorumluluğunu üstlendiğiniz aksiyon oyunu Lighthouse Keeper'da yemek yemek için martı veya balık avlayabilir veya tarlayı tamir ederek kendi sebzelerini geliştirebilirsin. Ağaç kesebilir, taş kırabilir ve ekipmanlarını geliştirebilirsin.
Bu süre zarfında deniz fenerini ayakta tutmalı, mekanizmaların nasıl çalıştığını çözerek her şeyin kusursuz işlediğinden emin olmalısın.
Kayığın ile diğer adaları ziyaret edebilir, kaynak ihtiyacını oralardan karşılayabilirsin.