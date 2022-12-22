Light Brick Studio tarafından geliştirilip LEGO Games'in yayıncılığını üstlendiği LEGO Builder's Journey'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merka edilen konular arasında yer alıyor. Peki, LEGO Builder's Journey sistem gereksinimleri neler? LEGO Builder's Journey kaç GB? Detayları haberimizde…

LEGO Builder's Journey farklı bir havası olan geometrik bir bulmaca oyunudur. Oyun bazen size talimatları izlemenizi söylerken bazen de sizden kuralları çiğnemenizi isteyecek. Peki, LEGO Builder's Journey sistem gereksinimleri neler? LEGO Builder's Journey kaç GB? İşte detaylar…

LEGO BUILDER'S JOURNEY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

LEGO Builder's Journey'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 260X ekran kartı gerekmektedir.

LEGO BUILDER'S JOURNEY MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 x64

: Windows 10 x64 İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350

: Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 260X

: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 260X DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 5 GB kullanılabilir alan

LEGO BUILDER'S JOURNEY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 x64

: Windows 10 x64 İşlemci : Intel Core i7-6950X veya AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i7-6950X veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD RX 6700 XT

: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD RX 6700 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 5 GB kullanılabilir alan

LEGO BUILDER'S JOURNEY KAÇ GB?

LEGO Builder's Journey'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerkemektedir.