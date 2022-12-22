LEGO Builder's Journey sistem gereksinimleri neler? LEGO Builder's Journey kaç GB?
Gamegar Haberleri
Light Brick Studio tarafından geliştirilip LEGO Games'in yayıncılığını üstlendiği LEGO Builder's Journey'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merka edilen konular arasında yer alıyor. Peki, LEGO Builder's Journey sistem gereksinimleri neler? LEGO Builder's Journey kaç GB? Detayları haberimizde…
LEGO Builder's Journey farklı bir havası olan geometrik bir bulmaca oyunudur. Oyun bazen size talimatları izlemenizi söylerken bazen de sizden kuralları çiğnemenizi isteyecek. Peki, LEGO Builder's Journey sistem gereksinimleri neler? LEGO Builder's Journey kaç GB? İşte detaylar…
LEGO Builder's Journey'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 260X ekran kartı gerekmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi : Windows 10 x64
- İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 260X
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 5 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 x64
- İşlemci : Intel Core i7-6950X veya AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD RX 6700 XT
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 5 GB kullanılabilir alan
LEGO Builder's Journey'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerkemektedir.