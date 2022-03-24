League of Legends'ın romanı çıkıyor

Ruination, şampiyon Kalista'ya, 2013'te kadroya eklenen İntikam Mızrak'ına ve geçen yıl kendi spinoff rol yapma oyununa sahip olan daha yeni bir şampiyon olan Ruined King Viego'ya odaklanıyor. Ruination, "Kral Viego'nun askeri general Kalista'ya odaklanarak, zehirli kraliçe Isolde'yi iyileştirmenin tek yolu olan antik büyüye erişimi olabilecek efsanevi bir diyar ararken" bu iki karakter arasındaki ilişkiyi araştırıyor.

LEAGUE OF LEGENDS'IN ROMANI ÇIKIYOR

Kalista'nın İntikam Mızrağı olarak ikinci kariyerinde olduğu ve Kral Viego'nun artık her Şeytan Ağlayabilen kahramanın görüntüsüne sahip "Harap Kral Viego" olduğu göz önüne alındığında, Kalista'nın arayışının plana uygun gittiğini hayal edemiyorum.

Ruination, geçen Temmuz ayındaki Sentinels of Light oyun için etkinliği ve Ruined King RPG'den oluşan bir League multimedya hikayesinin üçüncüsü gibi görünüyor.

Ruination'ın 6 Eylül tarihinde çıkması planlanıyor ve ön siparişi 28 ABD dolarına satışa sunuldu. Roman, Anthony Reynolds tarafından kaleme alındı.