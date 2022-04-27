League of Legends'a 12.8 güncellemesi ile gelen yeni kostümler - Haberler

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League of Legends'a 12.8 güncellemesi ile gelen yeni kostümler

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
League of Legends'a 12.8 güncellemesi ile gelen yeni kostümler

27 Nisan'da gelecek olan League of Legends 12.8 güncellemesi ile beraber birçok şampiyona yeni kostümler gelecek.

Jhin, Kassadin, Fiddlesticks ve daha pek çok şampiyona yönelik güçlendirmeler de dahil olmak üzere birçok değişiklik yakında League of Legends'a gelecek. Bunun yanı sıra 12.8 güncellemesi ile beraber birçok şampiyona kostüm gelecek.

Soraka, Xayah da dahil olmak üzere birkaç şampiyona nerf gelecek. Özellikle AP Kai'Sa ve Swain için bazı şampiyon düzenlemeleri de oyuna eklenecek. Bunların yanı sıra her zaman olduğu gibi şampiyonlara yeni kostümler de ekleniyor. İşte 12.8 güncellemesi ile beraber League of Legends'a eklenecek yeni kostümler.

12.8 için yama notları, bu güncellemedeki en büyük değişikliğin Swain'in yeniden çalışması olduğunu doğruladı. Bu yeniden çalışmanın amacı, Swain'i mevcut destek rolünden çıkarmak ve onu başlangıçta oynanması amaçlanan oyunun solo şeritlerine geri döndürmektir.

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KARA GÜNEŞ SİVİR 1820 RP

League of Legends'a 12.8 güncellemesi ile gelen yeni kostümler

KARA AY AATROX VE KARA GÜNEŞ KAYLE 1350 RP

League of Legends'a 12.8 güncellemesi ile gelen yeni kostümler

KARA AY SEJUANİ

League of Legends'a 12.8 güncellemesi ile gelen yeni kostümler

KARA AY SENNA 1350 RP

League of Legends'a 12.8 güncellemesi ile gelen yeni kostümler

PRESTİJ KARA AY SENNA

League of Legends'a 12.8 güncellemesi ile gelen yeni kostümler

HAİN GANGPLANK 1350 RP

League of Legends'a 12.8 güncellemesi ile gelen yeni kostümler

DENİZ KURDU YASUO 1350 RP

League of Legends'a 12.8 güncellemesi ile gelen yeni kostümler

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

League Of Legends, Gamegar,, Haberler

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