League of Angels: Chaos Artık Mobil Platformlarda

1 Nisan'daki küresel çıkışından sonra YOOZOO Games'in fantezi aksiyon MMORPG oyunu League of Angels: Chaos, 160'tan fazla ülke ve bölgede oynandı. Hem Google Play hem de App Store tarafından önerilen oyun, oyunculara mobil cihazda üstün bir RPG deneyimi sunmak için tasarlandı.

Cennet ile dünyanın yaratılmadığı ve kaosun hüküm sürdüğü zamanlarda tanrıların kralı Zeus, kehanetinde tanrıların alaca karanlığının geldiğini öğrendi. Buna karşı koyamayınca gücü sihirli kutu tarafından yutuldu ve Zeus şeytanın kölesi oldu. Tüm dünya felaket haldeydi. Dünyayı kurtarmanın tek yolu, çekilen acılar ve şeytani düşüncelerin sihirli kutunun içerisinde mühürlenmesiydi.

Ana karakter olarak oyuncular, bu kritik anda büyük sorumluluk taşıyor. Oyuncular League of Angels: Chaos ile Pandora'nın Kutusu'nun etkilerine karşı bağışıklığı olan kutsal ve cesur meleklerin yardımıyla sihirli kutuyu mühürlemek için maceraya atılabiliyorlar.

Birbirinden Yetenekli 3 Efsanevi Sınıf

Oyunda her biri kendi yetenek setine ve oyun tarzına sahip, Şövalye, Büyücü ve Okçu olmak üzere üç farklı sınıf bulunuyor.

Şövalye sınıfı şeref ve örgütünün muzaffer olması için savaşan adalet savunucusu olarak yer alıyor. İki elinde devasa kılıçlar taşıyan Şövalye, savaş alanında bir çelik ve ölüm fırtınası kadar güçlü bir sınıf olarak oyunda yer alıyor.

Büyücü sınıfı parmak uçlarıyla ilkel kuvvetleri kontrol edebilen bir element ustası olarak yer alıyor. Nesiller boyunca aktarılmış bilgilere sahip olan Büyücü, düşmanlarına yıkıcı büyülerle saldırabiliyor.

Okçu sınıfı hedefi asla ıskalamayan ölümcül nişancı sınıfıdır. Kadim elfler tarafından eğitilen Okçu'nun yay konusundaki ustalığı ile tanrılar bile boy ölçüşemiyor.

Gerçek Gücü Ortaya Çıkarmak için Melek Çağır

Oyunda her Melek, savaşın seyrini değiştirebilecek müthiş yeteneklere sahip. Saldırı, Savunma ve Destek odaklı İlahi Kutsamalar, savaşa yeni stratejiler de ekliyor.

İttifak Savaşı: Çapraz Sunucu Fethi

Oyuncular, işbirliği yapılan Baskınlara katılabilir, güçlü İttifaklara girebilir, Çapraz Sunucu savaş alanlarında çarpışabilir ve sunucuları için zaferler kazanabilirler. Tek başına veya yoldaşları ile birlikte etkileyici bir savaş deneyimi yaşayabilir ve muhteşem muharebelerde savaşabilirler.

Şampiyon Olmak için Ekipman Üret

Oyunda ekipman setleri ve Kutsal Silahlar gibi çeşitli ekipmanlar bulunuyor. Bu ekipmanlar üretim ve geliştirme ile mükemmelliğe ulaşıyor. Oyuncular Efsanevi Ekipman üreterek ve Set özelliklerini yükselterek savaş alanında hüküm sürmek için güçlerini artırabilirler.

Sınırsız Ticaret ve Detaylı Planlama

Oyunda yer alan Müzayede Evi'nde oyuncular istedikleri gibi ticaret yapabiliyorlar! Burada mükemmel ekipmanlar bulabilir veya piyasa ile uğraşarak kar yapabilirler. Oyunda rakiplerin önüne geçmek için kaynak yönetimini dikkatlice planlamak gerektiği de unutulmamalı.

Otomatik İlerleme: Ganimet, Ganimet ve Daha Çok Ganimet

Oyunda yer alan Otomatik Mod'da bulunan tüm Zindanlar, Boss'lar ve Baskınlar dolu dolu ışıltılı ganimetler sunuyor. Böylece oyuncular Otomatik Mod ile parmaklarını bile oynatmadan karakterlerini geliştirebiliyor! Otomatik Mod, oyuncuların telefonlarına erişemedikleri anlarda bile oyunda ilerlemelerini mümkün kılıyor. League of Angels: Chaos'u hemen buradan indir ve efsanevi savaşa sen de katıl. Oyun hakkında daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsin.

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