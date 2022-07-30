Toro, SCAG ve STIGA gibi lisanslı markaların çim biçme makinelerini deneyimleyebileceğiniz Lawn Mowing Simulator'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Lawn Mowing Simulator sistem gereksinimleri neler? Lawn Mowing Simulator kaç GB? İşte detaylar…

LAWN MOWING SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Lawn Mowing Simulator'ı düşük ayarlarda oynayabilmek için AMD FX-8350 veya Intel Core i3-8350K işlemciye, 8 GB RAM ve AMD Radeon R9 390X veya NVIDIA GeForce GTX 960 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise AMD Ryzen 7 2700x veya Intel Core i7-6950X işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX Vega 64 ekran kartı gerekmektedir.

LAWN MOWING SIMULATOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel Core i3-8350K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon R9 390X veyaGeForce GTX 960

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 30 FPS+ 1080p

LAWN MOWING SIMULATOR ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-6950X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon RX Vega 64 veya GeForce GTX 1080

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 60 FPS+ 1080p

LAWN MOWING SIMULATOR KAÇ GB?

Lawn Mowing Simulator'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.