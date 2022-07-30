Lawn Mowing Simulator sistem gereksinimleri neler? Lawn Mowing Simulator kaç GB?
Skyhook Games'in geliştiriciliğini üstlenip Curve Games'in yayıncılığını yaptığı çim biçme simülasyonu Lawn Mowing Simulator'ın Epic Games'te ücretsiz olmasının ardından oyuncular "Lawn Mowing Simulator'ın sistem gereksinimleri neler?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Lawn Mowing Simulator sistem gereksinimleri neler? Lawn Mowing Simulator kaç GB? Detayları haberimizde…
Toro, SCAG ve STIGA gibi lisanslı markaların çim biçme makinelerini deneyimleyebileceğiniz Lawn Mowing Simulator'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Lawn Mowing Simulator sistem gereksinimleri neler? Lawn Mowing Simulator kaç GB? İşte detaylar…
Lawn Mowing Simulator'ı düşük ayarlarda oynayabilmek için AMD FX-8350 veya Intel Core i3-8350K işlemciye, 8 GB RAM ve AMD Radeon R9 390X veya NVIDIA GeForce GTX 960 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise AMD Ryzen 7 2700x veya Intel Core i7-6950X işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX Vega 64 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 10 x64
- İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel Core i3-8350K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon R9 390X veyaGeForce GTX 960
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 30 FPS+ 1080p
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- İşletim Sistemi: Windows 10 x64
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-6950X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon RX Vega 64 veya GeForce GTX 1080
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 60 FPS+ 1080p
Lawn Mowing Simulator'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.