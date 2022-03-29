Kuzey Amerika Ligi LCS 2022 Bahar Mevsimi Lig Aşaması Tamamlandı!

Kuzey Amerika ligi LCS'te bahar mevsiminin lig aşaması tamamlandı. Ligi ilk 6'da bitiren takımlar, Playoff aşamasına çıkmaya hak kazandı.

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Normal sezonu14-4 bitiren Team Liquid, ligi birinci sırada bitirerek Playoff'lara katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Playoff'lara katılan takımlar şu şekilde:

Team Liquid (14-4)

Cloud9 (13-5)

100 Thieves (12-6)

Evil Geniuses (9-9)

FlyQuest (9-9)

Golden Guardians (9-9)

Playoff potasına giremeyen takımlar ise Dignitas, CLG, Immortals ve TSM oldu. TSM, kendi tarihinde ilk kez LCS Playoff'larına katılamadı. Temsilcimiz Closer'lı 100 Thieves, normal sezonu 3. sırada bitirdiği için, Playoff'lara kazananlar havuzundan başlamayı garantiledi. Temsilcimiz Blue'lu Dignitas ve Luger'li CLG ise, Playoff'lara kalamadan elendi.

LCS 2022 Playoff

LCS 2022 Bahar Mevsimi Playoff maçları aşağıdaki formatta oynanacak:

6 takım Playoff'lara katılır.

İlk 4 takım kazananlar havuzundan, diğer 2 takım ise kaybedenler havuzundan başlar.

Tüm maçlar 5 maç üzerinden oynanır.

Finali kazanan takım, LCS şampiyonu olur ve MSI 2022'de Kuzey Amerika'yı temsil eder.

Playoff'ların ilk maçı Cloud9 ve 100 Thieves arasında, 2 Nisan 2022 saat 23.30'da gerçekleşecek.

EsporGazetesi.com / Gamegar