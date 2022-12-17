Korsan temalı simülasyon oyunu Tortuga – A Pirate's Tale, 2023'te çıkacak

Gaming Minds Studios'ın geliştiriciliğini yapıp Kalypso Media'nın yayıncılığını üstlendiği sıra temelli, strateji ve simülasyon oyunu Tortuga – A Pirate's Life, 2023'te PC ve konsol için çıkış yapacak.

Karayipler'in yolunu tutan bir korsan gemisi filosunun komutasını üstlenmiş, altın ve şan isteğiyle yanıp tutuşan bir korsan kaptanının yolculuğunu anlatan Tortuga -A Pirate's Life'ın PC ve konsollar için çıkış tarihi açıklandı.

TORTUGA A PIRATE'S LIFE 2023'TE ÇIKACAK

Tortuga A Pirate's Life 2023'ün ilk çeyreğinde PlayStation 5 , PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve Epic Games Store için çıkış yapacak.

TORTUGA A PIRATE'S LIFE KONUSU

Tortuga - A Pirate's Tale, Karayipler'i vurmak için korsan gemilerinden oluşan bir filonun komutasını üstlenen, altın ve zafer hırsıyla dolu bir korsan kaptanın yolculuğunu anlatıyor. Ticaret konvoylarına baskın düzenleyerek, gemileri yükselterek ve tabii ki her zaman mürettebatın moralini gözeterek yolculuğunda ilerliyor. Bunu yaparken, korsan kaptan arkadaşlarını kendi gemileri ve bireysel yetenekleriyle filosuna katılmaya ikna etmeye çalışır. Önünde daha da büyük ödüller varken, Karayipler'in tartışmasız en büyük korsanı olana kadar durmayacak. Daha az göster