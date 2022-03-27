Kore Ligi LCK'de Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu!

Kore Ligi LCK'de yarı final zamanı!

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Ligi birinci sırada bitiren T1 ve ikinci sırada bitiren Gen.G takımları, Playoff'lara yarı finalden başlama şansını yakaladı. Diğer tarafta, çeyrek finallerde eşleşen DWG KIA vs Fredit BRION maçı, DWG KIA'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece DWG KIA, yarı finalde Gen.G ile eşleşme fırsatını yakaladı.

Çeyrek finallerin diğer bir maçı, DRX vs Kwangdong Freecs arasında gerçekleşti. maçı3-2 kazanan KDF, yarı finallerde T1 ile eşleşti. Güncel eşleşmeler şu şekilde:

LCK 2022 Playoff

Çeyrek final ve yarı finallerde de olduğu gibi final maçı da 5 maçlık seri ile oynanacak. Seriyi kazanan takım, LCK 2022 Bahar Mevsimi şampiyonu olacak ve MSI 2022'de Kore'yi temsil etme fırsatını yakalayacak.

1. Yarı Final- T1 vs KDF- 26/03/2022 11: 00

2. Yarı Final- DK vs GEN- 27/03/2022 11: 00

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar