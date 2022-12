Knights of Honor 2: Sovereign sistem gereksinimleri neler? Knights of Honor 2: Sovereign kaç GB?

Black Sea Games tarafından geliştirilip THQ Nordic'in yayıncılığını yaptığı Orta Çağ strateji simülasyon oyunu Knights of Honor 2: Sovereign'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Knights of Honor 2: Sovereign sistem gereksinimleri neler? Knights of Honor 2: Sovereign kaç GB? Detayları haberimizde…