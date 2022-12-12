Black Sea Games tarafından geliştirilip THQ Nordic'in yayıncılığını yaptığı Orta Çağ strateji simülasyon oyunu Knights of Honor 2: Sovereign'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Knights of Honor 2: Sovereign sistem gereksinimleri neler? Knights of Honor 2: Sovereign kaç GB? Detayları haberimizde…

Orta Çağda geçen gerçek zamanlı strateji oyununda Avrupa'da savaşarak bölgeleri yönetebilir, orduları toplayabilir, diplomasi yürüterek casusluklar yapabileceğiniz Knights of Honor 2: Sovereign'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Knights of Honor 2: Sovereign sistem gereksinimleri neler? Knights of Honor 2: Sovereign kaç GB? İşte detaylar…

KNIGHTS OF HONOR 2 SOVEREIGN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Knights of Honor 2 Sovereign'i en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-2500K veya AMD FX 8350 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.

KNIGHTS OF HONOR 2 SOVEREIGN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel Core i5-2500K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 veya NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 14 GB kullanılabilir alan

KNIGHTS OF HONOR 2 SOVEREIGN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 veya Intel Core i5-6600k

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 veya NVIDIA GeForce GTX 1660

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 14 GB kullanılabilir alan

KNIGHTS OF HONOR 2 SOVEREIGN KAÇ GB?

Knights of Honor 2: Soverreign'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 14 GB boş depolama alanı gerekmektedir.