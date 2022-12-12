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Knights of Honor 2: Sovereign sistem gereksinimleri neler? Knights of Honor 2: Sovereign kaç GB?

Gamegar Haberleri

Knights of Honor 2: Sovereign sistem gereksinimleri neler? Knights of Honor 2: Sovereign kaç GB?

Black Sea Games tarafından geliştirilip THQ Nordic'in yayıncılığını yaptığı Orta Çağ strateji simülasyon oyunu Knights of Honor 2: Sovereign'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Knights of Honor 2: Sovereign sistem gereksinimleri neler? Knights of Honor 2: Sovereign kaç GB? Detayları haberimizde…

Orta Çağda geçen gerçek zamanlı strateji oyununda Avrupa'da savaşarak bölgeleri yönetebilir, orduları toplayabilir, diplomasi yürüterek casusluklar yapabileceğiniz Knights of Honor 2: Sovereign'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Knights of Honor 2: Sovereign sistem gereksinimleri neler? Knights of Honor 2: Sovereign kaç GB? İşte detaylar…

Knights of Honor 2 Sovereign'i en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-2500K veya AMD FX 8350 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel Core i5-2500K
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 veya NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 14 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 veya Intel Core i5-6600k
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 veya NVIDIA GeForce GTX 1660
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 14 GB kullanılabilir alan

Knights of Honor 2: Soverreign'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 14 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Knights of Honor 2: Sovereign sistem gereksinimleri neler? Knights of Honor 2: Sovereign kaç GB?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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