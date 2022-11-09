Kısa süreliğine ücretsiz olan Vermintide 2'nin oyuncu sayısı 10 milyon arttı

Warhammer 40,000: Darktide'ın piyasaya sürülmesine kısa bir süre kala serinin bir diğer oyunu Vermintide 2, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olmuştu. Geliştirici ekip Fatshark'ın yayınladığı son gönderide Vermintide 2'ye 10 milyon yeni oyuncunun katıldığını bildirdi.

Kasım ayının ilk haftasında Steam oyuncularına ücretsiz olan Warhammer Vermintide 2'nin oyuncu sayısında 10 milyon artış yaşandı ve geliştirici ekip Fatshark, yeni oyunculara hoş geldin mesajı paylaştı.

VERMINTIDE 2'YE 10 MİLYON YENİ OYUNCU KATILDI

FPS yakın dövüş oyunu Warhammer Vermintide 2, ücretsiz olmasıyla beraber milyonlarca oyuncu tarafından talep edilerek Steam kütüphanesine eklenildi. Geliştirici ekip Fatshark'ın Steam'de yayınladığı gönderide "10 Milyon Yeni Oyuncuya Sıcak Bir Hoş Geldiniz!" sözlerine yer verildi.

STEAM'DE OYUNCU REKORU KIRDI

SteamDB'de yer alan istatistiklere göre Vermintide 2'nin ücretsiz olmasından önce günlük eş zamanlı oyuncu sayısı 5 bin kullanıcıyı geçmezken ücretsiz olmasıyla beraber tüm zamanların en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. 6 Kasım günü Vermintide 2'yi 104,323 oyuncu oynayarak serinin anlık olarak en yüksek oyuncuya sahip olan oyunu oldu.

Ayrıca Vermintide 2'nin ücretsiz olmasıyla beraber Steam'de 83 bin oyuncu ile bugünün En Çok Oynananlar kategorisinde 12. sırada yer aldı.