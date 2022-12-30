Kerbal Space Program sistem gereksinimleri neler? Kerbal Space Program kaç GB?
Gamegar Haberleri
Squad'ın geliştirip Private Division'ın yayıncılığını yaptığı sandbox fizik tabanlı uzay simülasyon oyunu Kerbal Space Program'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Kerbal Space Program sistem gereksinimleri neler? Kerbal Space Program kaç GB? Detayları haberimizde…
Kerbal Space Program'da, Kerbals olarak bilinen uzaylı ırkı için uzay programının sorumluluğunu üstlenin. Gerçekçi aerodinamik ve yörünge fiziğine dayalı olarak uçan (veya uçmayan) tamamen işlevsel uzay aracını monte etmek için bir dizi parçaya erişiminiz var. Peki, Kerbal Space Program sistem gereksinimleri neler? Kerbal Space Program kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli PC dostu Kerbal Space Program'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core 2 Duo 2.0 GHz işlemci, minimum 4 GB RAM ve DX10, 512 MB VRAM'e sahip herhangi bir ekran kartı yeterli olacaktır.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core 2 Duo 2.0 GHz
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : DX10, 512 MB VRAM
- Depolama : 4 GB boş alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core 2 Duo 3.0 GHz
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : DX10, 1 GB VRAM
- Depolama : 4 GB boş alan
Kerbal Space Program'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekmektedir.