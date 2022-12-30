Squad'ın geliştirip Private Division'ın yayıncılığını yaptığı sandbox fizik tabanlı uzay simülasyon oyunu Kerbal Space Program'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Kerbal Space Program sistem gereksinimleri neler? Kerbal Space Program kaç GB? Detayları haberimizde…

Kerbal Space Program'da, Kerbals olarak bilinen uzaylı ırkı için uzay programının sorumluluğunu üstlenin. Gerçekçi aerodinamik ve yörünge fiziğine dayalı olarak uçan (veya uçmayan) tamamen işlevsel uzay aracını monte etmek için bir dizi parçaya erişiminiz var. Peki, Kerbal Space Program sistem gereksinimleri neler? Kerbal Space Program kaç GB? İşte detaylar…

KERBAL SPACE PROGRAM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Kerbal Space Program'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core 2 Duo 2.0 GHz işlemci, minimum 4 GB RAM ve DX10, 512 MB VRAM'e sahip herhangi bir ekran kartı yeterli olacaktır.

KERBAL SPACE PROGRAM MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core 2 Duo 2.0 GHz

: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : DX10, 512 MB VRAM

: DX10, 512 MB VRAM Depolama : 4 GB boş alan

KERBAL SPACE PROGRAM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core 2 Duo 3.0 GHz

: Intel Core 2 Duo 3.0 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : DX10, 1 GB VRAM

: DX10, 1 GB VRAM Depolama : 4 GB boş alan

KEBAL SPACE PROGRAM KAÇ GB?

Kerbal Space Program'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekmektedir.