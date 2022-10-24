Kerbal Space Program 2'nin çıkış tarihi açıklandı! Kerbal Space Program 2 ne zaman çıkacak?

Fizik tabanlı uzay simülasyon oyunu Kerbal Space Program 2, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Geliştirici ekip Intercept Games, serinin ikinci oyununu bekleyenlere müjdeyi verdi.

KERBAL SPACE PROGRAM 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uzay simülasyon oyunu Kerbal Space Program 2,24 Şubat 2023 tarihinde PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek.

KERBAL SPACE PROGRAM 2 KONUSU

Kerbal Space Program 2, beğenilen uzay uçuşu simülasyon oyunu Kerbal Space Program'ın devamı niteliğindedir. Heyecan verici yeni parçalar, çarpıcı görseller, tamamen yenilenmiş kullanıcı arayüzü ve Harita Görünümü ve keşfedilecek zengin yeni ortamlarla yeni nesil uzay macerasına girin.

Kerbal Space Program 2, modern ve yeni nesil uzay araştırmalarının taleplerini karşılamak için sıfırdan tamamen yeniden tasarlandı ve aynı zamanda ilk oyunun anıtsal temellerini korudu. Güçlü uzay araçları inşa edin ve kozmik gizemleri keşfederken geniş gök cisimlerinde gezinin. Erken Erişim'de yayınlanan KSP 2, oyuncuların özellikleri piyasaya sürüldükçe görmelerini ve bu heyecan verici oyunu geliştirme yoluyla şekillendirmek için geri bildirim sağlamalarını sağlayacak. Erken Erişim aracılığıyla periyodik olarak deneyimli ve geri dönen oyuncuları büyüleyecek yeni özellikler eklenecek ve milyonlarca insanı eğlendiren ustaca ve komik dünyaya yepyeni bir Kerbonauts dalgası getirecek.