Kerbal Space Program 2, bir kez daha ertelendi - Haberler

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Kerbal Space Program 2, bir kez daha ertelendi

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Kerbal Space Program 2, bir kez daha ertelendi

Intercept Games'in geliştiriciliğini üstlendiği Kerbap Space Program'ın devam oyunu, bir kez daha ertelendi. Kerbal Space Program 2'nin geliştirici ekibi, oyunun 2023'ün başlarında ertelendiğini bildirdi.

Kerbal Space Program 2'nin Kreatif Direktörü Nate Simpson, KSP 2'nin 2023'ün başlarında PC ve konsollarda yayınlanacağını internet sitelerinden duyurdu.

KERBAL SPACE PROGRAM 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fizik tabanlı uzay uçuş simülasyon oyunu Kerbal Space Program'ın ikinci serisi Kerbal Space Program 2'nin çıkış tarihi bir kez daha ertelendi. Oyunun yeni çıkış tarihi olarak 2023'ün başlarında PC ve konsol oyuncuları için çıkış yapacağı duyuruldu.

Kerbal Space Program 2, bir kez daha ertelendi

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Oyunun Kreatif Diretörü Nate Simpson'ın yaptığı basın açıklamasında, "Muazzam teknolojik karmaşıklığa sahip bir oyun inşa ediyoruz ve hak ettiği cila kalitesine ve seviyesine ulaştığımızdan emin olmak için bu ek zamanı ayırıyoruz. KSP2'nin çeşitli donanımlarda iyi performans gösterdiğinden, inanılmaz grafiklere sahip olduğundan ve içerik açısından zengin olduğundan emin olmaya odaklanmaya devam ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

oyun, Gamegar, Teknoloji, Haberler

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