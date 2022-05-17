Kerbal Space Program 2, bir kez daha ertelendi - Haberler

Kerbal Space Program 2'nin Kreatif Direktörü Nate Simpson, KSP 2'nin 2023'ün başlarında PC ve konsollarda yayınlanacağını internet sitelerinden duyurdu.

KERBAL SPACE PROGRAM 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fizik tabanlı uzay uçuş simülasyon oyunu Kerbal Space Program'ın ikinci serisi Kerbal Space Program 2'nin çıkış tarihi bir kez daha ertelendi. Oyunun yeni çıkış tarihi olarak 2023'ün başlarında PC ve konsol oyuncuları için çıkış yapacağı duyuruldu.

Oyunun Kreatif Diretörü Nate Simpson'ın yaptığı basın açıklamasında, "Muazzam teknolojik karmaşıklığa sahip bir oyun inşa ediyoruz ve hak ettiği cila kalitesine ve seviyesine ulaştığımızdan emin olmak için bu ek zamanı ayırıyoruz. KSP2'nin çeşitli donanımlarda iyi performans gösterdiğinden, inanılmaz grafiklere sahip olduğundan ve içerik açısından zengin olduğundan emin olmaya odaklanmaya devam ediyoruz." sözlerine yer verdi.