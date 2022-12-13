Kanadalı ebeveynler Epic Games'e dava açtı

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı ve video oyun geliştiricisi Epic Games, çocukları oyun bağımlılığına yönelttiği nedeniyle Kanadalı bir grup ebeveyn tarafından dava edildi.

Bir grup Kanadalı ebeveyn, ABD merkezli video oyun geliştiricisi Epic Games'in popüler oyunu Fortnite nedeniyle dava açtı. Çocuklarının günlük rutinlerini yapmayı unutarak oyun bağımlılarına dönüştüğünü iddia eden ebeveynler soluğu mahkemede aldı.

KANADALI EBEVEYNLER EPIC GAMES'İ DAVA ETTİ

BBC News'in haberine göre Kanada Yüksek Mahkemesi yargıcını, Quebecli ebeveynler tarafından Fortnite'ın Epic Games'ine karşı açılan davaya izin verdiği bildirildi. Oyuncularının, dünya çapında 80 milyondan fazla oyuncudan oluşan bir kitleye sahip olan FPS nişancı oyununa "ciddi şekilde bağımlı" olduklarını iddia ediyorlar.

Kanadalı yargıç, davayı haklı görerek Fornite'ın oynanmasından kaynaklanan risklerin ve hatta tehlikelerin varlığına dair yeterli ve spesifik iddialarla desteklenen, tartışılması gereken ciddi bir konu olduğu sonucuna vardı.

EPIC GAMES DAVAYI REDDETTİ

Epic Games ise Kanadalı bir grup ebeveynin açtığı davanın geçerliliğini reddetmekle yetindi. Şirket, "Ebeveynler, çocuklarının her hafta oynadığı süreyi izleyen oyun süresi raporları alabilirler ve satın alımlar yapılmadan önce ebeveyn izni isteyebilir" şeklinde açıklamada bulundu.