Bulwark Studios tarafından geliştirilip Kasedo Games'in yayıncılığını yaptığı uzay da şehir kurma oyunu Ixion'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ixion sistem gereksinimleri neler? Ixion kaç GB? Detayları haberimizde…

DOLOS AEC tarafından yetkilendirilen Tiqqun uzay istasyonuna, insanlık için yeni bir yuva bulmak üzere tehlikeli bir yolculukta rehberlik edeceksiniz. İstasyon altyapısı, nüfus yönetimi, keşif, hayatta kalma, bu sorumluluklar size düşüyor. Peki, Ixion sistem gereksinimleri neler? Ixion kaç GB? İşte detaylar…

IXION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Ixion'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 işlemciye, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.

IXION MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 4GB veya AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GeForce GTX 1060 4GB veya AMD Radeon RX 590 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

IXION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB veya AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB veya AMD Radeon RX 5700 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

IXION KAÇ GB?

Ixion'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.