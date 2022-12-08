Ixion sistem gereksinimleri neler? Ixion kaç GB?
Gamegar Haberleri
Bulwark Studios tarafından geliştirilip Kasedo Games'in yayıncılığını yaptığı uzay da şehir kurma oyunu Ixion'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ixion sistem gereksinimleri neler? Ixion kaç GB? Detayları haberimizde…
DOLOS AEC tarafından yetkilendirilen Tiqqun uzay istasyonuna, insanlık için yeni bir yuva bulmak üzere tehlikeli bir yolculukta rehberlik edeceksiniz. İstasyon altyapısı, nüfus yönetimi, keşif, hayatta kalma, bu sorumluluklar size düşüyor. Peki, Ixion sistem gereksinimleri neler? Ixion kaç GB? İşte detaylar…
Ixion'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 işlemciye, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 4GB veya AMD Radeon RX 590
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB veya AMD Radeon RX 5700
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
Ixion'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.