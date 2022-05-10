Isopowerr ile Anneler Günü Özel Röportajı!

Isopowerr: Kariyerimi anneme borçluyum!

Türkiye'nin uluslararası espor arenasında en başarılı isimlerinden biri olan Futbolist oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can "Isopowerr" Yerinde dünya kupası play-offları öncesinde Esporgazetesi'ne özel röportaj verdi. Bu sene dünya şampiyonu olmak için çok çalıştığını söyleyen Isopowerr, "Ben kariyerimi anneme borçluyum" dedi.

S: FIFA 22 Global Series - Europe East üçüncü eleme turunda şampiyonluk kıl payı kaçtı diyebiliriz. Biraz turnuva sürecinden bahseder misin?

"Turnuva benim açımdan çok etkili geçti. Hem en zor bölgede top 3 yaptım hem de dünya kupası play-off şansımı çok artırdım. Turnuva öncesinde FUTHOUSE'a gidip, antremanlarımı orada yaptım. Tam olarak hazır bir şekilde turnuvaya katıldım diyebilirim. Turnuva güzel geçtiği için mutluyum ama şampiyonluğu kıl payı kaçırdığım için de bir yandan üzgünüm."

S: Dünya Kupası'nda play-off şansın devam ediyor, sen de bunu garantilemek istiyorsun. Hazırlıklar nasıl gidiyor?

"Mayıs ortasında dünya kupası play-off'u için oynanacak son bir turnuva var. Onun için şu an tam gaz hazırlanıyorum. Sadece Avrupa bölgesindeki sıralamamı korumam beni dünya kupası play-off'una götürecek. Sıkı çalışmaya devam ediyorum. İnşallah her şey istediğim gibi gider ve dünya kupası play-off'una 4. kez katılırım."

S: Bu sene temel hedefin nedir?

"Önümdeki ilk hedef dünya kupası play-off'una katılmak. Sonrasında da dünya kupasına katılıp şampiyon olmak istiyorum. Onun dışında da eMilli takım ile beraber eNations Cup turnuvasına katılma şansımız devam ediyor. eMilli takım ile de dünya şampiyonu olmak bir diğer hedefim."

S: Biraz geçmişe gidelim… Espora başladığında ailen, özellikle annen nasıl tepki verdi?

"İlk başladığım zamanlar yani 2018 senesinde annem biraz çekingendi. Espor pek gerçekçi ve gelişmiş görünmüyordu. Ama o beni her zaman destekledi ve benim arkamda durdu. Daha sonrasında da şampiyonluklar, başarılar gelince mutluluğu da arttı. 2018'den bu yana zaten çok büyük bir gelişim oldu espor tarafında. Şu anda çok daha rahat ve bilinçli espor konusunda."

S: Kariyerinde annenin önemini ve yerini nasıl anlatırsın?

"Kariyerimde annemin katkısı çok büyük. Çünkü oyun oynamaya başladığım ilk zamanlarda benim oynayabilmem için ilk playstation ve televizyonu bana annem aldı. Her zaman arkamda durdu ve destekledi. Bana küçük yaşlarda bu imkanları vermeseydi şu an belki de hiç espor kariyerime başlayamamıştım. Kariyerimi anneme borçluyum…"

S: Annenle yaşadığınız en komik veya en duygusal bir anını bizimle paylaşmak ister misin?

"İlk defa bir turnuvaya katılmıştım, o da internet cafe turnuvasıydı ve kazanmıştım. Henüz haberi yoktu annemin. Ben eve ödül ve kupalarla gelince çok duygulanmıştı. Diğer anı ise Türkiye Şampiyonu olduğum zaman annem de izleyiciler arasındaydı ve maçlarımı canlı izlemişti. Kupayı kaldırdığım zaman mutlulugunu görmek çok güzeldi."

S: Esporda kariyer yapmak için destek çok önemli diyebiliriz sanırım?

"Kariyer yapmak için en önemli şeylerden birisi kesinlikle destek. Hem aile hem de klüplerden veya sponsorlardan destek alabilmek çok önemli. Ailemin desteği olmasaydı espor kariyerime başlayamazdım. Futbolist desteği olmasaydı belki de bu kadar devam ettirmezdim veya esporu yanlış tanıyıp bırakabilirdim. Bireysel olarak da Red Bull'un büyük bir desteği var. Turkiye'de Red Bull sporcusu olan ilk espor oyuncusuyum. Bu da ayrı bir gurur benim icin."

S: Anneler Günü için vermek istediğin bir mesaj var mı?

"Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum <3"

EsporGazetesi.com / Gamegar