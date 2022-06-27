Iratus Lord of the Dead sistem gereksinimleri neler? Iratus Lord of the Dead kaç GB? - Haberler

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Iratus Lord of the Dead sistem gereksinimleri neler? Iratus Lord of the Dead kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Iratus Lord of the Dead sistem gereksinimleri neler? Iratus Lord of the Dead kaç GB?

Bağımsız stüdyo Unfrozen tarafından geliştirilip Daedalic Entertainment tarafından yayınlanan Iratus Lord of the Dead'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Iratus Lord of the Dead sistem gereksinimleri neler? Iratus Lord of the Dead kaç GB? Detayları haberimizde…

Sıra tabanlı savaş ve strateji rol yapma oyunu olan Iratus Lord of the Dead'in Epic Games'te ücretsiz verilmesinden sonra sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Iratus Lord of the Dead sistem gereksinimleri neler? Iratus Lord of the Dead kaç GB? İşte detaylar…

Iratus: Lord of the Dead karanlık bir fantezi evreninde geçen, sıra tabanlı taktiksel bir rogue-like RPG. Kin dolu bir necromancer'ın safında savaşmak ve dünya yüzeyine ulaşıp ölümlülerin diyarına yıkım getirmek için hortlakla dolu bir orduyu yönet.

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  • İşletim Sistemi: Windows 7 - 64 Bit
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz
  • Bellek: 1 GB RAM
  • Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Depolama: 3500 MB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit
  • İşlemci: Intel Core i5 3.0 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280X
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 3500 MB kullanılabilir alan

Iratus Lord of the Dead'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3.5 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games Gamegar Haberler

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