Sıra tabanlı savaş ve strateji rol yapma oyunu olan Iratus Lord of the Dead'in Epic Games'te ücretsiz verilmesinden sonra sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Iratus Lord of the Dead sistem gereksinimleri neler? Iratus Lord of the Dead kaç GB? İşte detaylar…

IRATUS LORD OF THE DEAD KONUSU

Iratus: Lord of the Dead karanlık bir fantezi evreninde geçen, sıra tabanlı taktiksel bir rogue-like RPG. Kin dolu bir necromancer'ın safında savaşmak ve dünya yüzeyine ulaşıp ölümlülerin diyarına yıkım getirmek için hortlakla dolu bir orduyu yönet.

Iratus Lord of the Dead Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 - 64 Bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 3500 MB kullanılabilir alan

Iratus Lord of the Dead Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 3500 MB kullanılabilir alan

Iratus Lord of the Dead Kaç GB?

Iratus Lord of the Dead'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3.5 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.