iPhone'lara Nintendo Switch desteği geliyor! - Haberler

iPhone'lara Nintendo Switch desteği geliyor!
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Apple, iOS 16 ile birlikte Nintendo Switch kontrolcülerini destekleyecek. Ayrıca Joy-Cons'ları iki cihaz gibi kullanmak mümkün olacak.
Apple, 6 Haziran'da düzenlemeye başladığı Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk gününde, yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 ve macOS 13 işletim sistemlerini tanıttı.
Burada başlıca yeni gelen özellikler tanıtılmış olsa da bir o kadar da etkinlikte kendine yer bulamayan yenilikler yer aldı. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre iOS 16, Nintendo Switch kontrolcüsünü destekleyecek.
iOS 16 ile iPhone'lar, Nintendo Switch kontrolcüsünü destekleyecek!
Apple tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan iOS 16 geliştirici beta sürümünde Nintendo Switch Pro Controller ve Joy-Cons desteği ortaya çıktı. Tabii şu an için bunu deneyimleyemiyoruz. Fakat önümüzdeki ay itibariyle halka açık beta sürümü yayınlandığında evlerimizdeki kontrolcüleri kullanmaya başlayabileceğiz.
Buna ek olarak, yalnızca yeni nesil kontrolcüleri, yani Bluetooth bağlantısı sunan bir cihazı iPhone'unuzla birlikte kullanabileceğinizi belirtelim. Benzer bir desteğin iPadOS 16 ile de gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla artık tek bir kontrolcüyü macOS bilgisayarınız, tabletiniz ve de telefonunuz için kullanabileceksiniz.
Tabii Joy-Cons sahibiyseniz, bu cihazı iki ayrı kontrolcü gibi kullanabileceğinizi, yani arkadaşlarınızla birlikte tek cihaz üzerinden oynayabileceksiniz. Fakat ikisini ayrı birer cihaz gibi bağlamanız gerektiğini söyleyelim.
iOS 16 alacak iPhone modelleri
iPhone SE (2022)
iPhone 13
İphone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE (2. nesil)
iPod touch (7. nesil)
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