Intel UET'de Bahar Sezonu Riot Kampüs Elçileri Programı Ortaklığında Başlıyor

Ülkemizin üniversite espor ekosistemi için de büyük değere sahip olan turnuvalar yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere bir kez daha yerel ve uluslararası espor endüstrisinde kendilerini kanıtlama şansı veren Intel UNIVERSITY Esports Turkey'in Bahar Sezonu başlıyor. Turnuvalar, 26 ülkede espor turnuvaları düzenleyen bir teknoloji şirketi olan GGTech Entertainment ve Riot Kampüs Elçileri Programı (KEP) ortaklığında yürütülecek.

Intel University Esports Turkey (UET) ve Riot Kampüs Elçileri Programı (KEP) ortaklığında ülkemiz üniversite esporunu bir adım daha öteye taşıma vizyonuna Şubat ayı itibariyle de kaldığı noktadan devam ediyor. Dönem boyunca düzenlenecek olan turnuvalarda yenilenen ve değişen, ancak rekabet ortamından hiçbir şey kaybetmeyen bir format ile tüm oyuncu ve üniversite esporu paydaşlarının beklentilerinin üzerine çıkma vizyonunda olan UET, yeni sezonda da farklı turnuvalarda üniversite öğrencilerini bir araya getirmeye devam edecek.

Intel UNIVERSITY Esports Turkey nedir?

Intel UNIVERSITY Esports Turkey, ödül kazanma ve uluslararası yarışmalara katılma şansı elde etmek için üniversite düzeyindeki en iyi takımları bir dizi turnuvada yarışmak üzere bir araya getiren bir espor müsabakasıdır.

2022 yılının Bahar dönemi Intel UNIVERSITY Esports Turkey için oldukça hareketli geçecek. Düzenlenecek olan turnuvalar, canlı yayınlar, yarışmalar ve sosyal medya etkileşimleri ile her daim canlı kalan bir topluluk bu hareketliliği sağlayan en büyük itici güç olacak. Tüm bunların yanı sıra ülke genelinde toplamda 140 üniversite ve 2000'den fazla genç oyuncunun bir araya gelmesi de hedefleniyor.

Ülkemizin farklı köşelerinden gelecek gençler sağlıklı bir rekabet ortamında mücadele etme fırsatı bulacaklar. Bu süreçte toplamda 40 canlı yayın maratonuna hazırlanılırken düzenlenecek olan turnuvalarda dağıtılacak nakit para ödülise tüm katılımcıları bekliyor.

Yeni sezon ve yeni oyunlar

Intel UNIVERSITY Esports Turkey, 2022 yılının Bahar dönemi boyunca 5 farklı Riot Games oyununda toplamda 2 lig, 4 turnuva ve toplam 60.000? ödül havuzu ile rekabet ateşini her daim canlı tutacak. League of Legends, VALORANT, Team Fight Tactics, Legends of Runeterra ve League of Legends: Wild Rift'te üniversiteliler bir yandan yeteneklerini konuştururken bir yandan da profesyonel bir espor sahnesine adım atma heyecanını yaşayacaklar.

Üniversite kulüpleri ile atılacak ortak adımlar sürecin seyrini değiştirecek

Intel UET ve KEP ortaklığı çerçevesinde yürütülen bu süreçte üniversite kulüpleri de çok büyük rol oynayacaklar. Espora ilgi duyan üniversitelilerin kolektif bir biçimde ortaya başarılı işler koydukları, kulüpleriyle birebir iletişimin artması hedefiyle de ülkemiz üniversite esporunda atılacak önemli adımların gençlerle el birliğiyle kararlaştırılması amaçlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Avrupa biletini kapan ekipler arenaya ilk adımlarını atacaklar

Önümüzdeki yeni döneme taptaze bir başlangıç yapılırken Güz döneminde düzenlenen League of Legends, Rocket League ve Clash Royale gibi farklı turnuvalarda ülkemizi ve okullarını Avrupa arenasında temsil etmeye hak kazanan ekipler bu sahneye ilk adımlarını atarak hepimizi gururlandırmaya hazırlanıyorlar. Şimdiden göğsümüzü kabartan mevcut ekiplerin yanı sıra 2022 Bahar döneminde düzenlenecek olan University Esports Turkey League of Legends Last Chance Qualifier (LCQ) ile bir ekip daha Avrupa sahnesine çıkma hakkı kazanacak.

