Intel Monster Reloaded 2022 Turnuva Kayıtları Devam Ediyor

"Türkiye'de FORTNITE, PUBG, CS: GO, Almanya ve Körfez Arap Bölgesi ülkelerinde CS: GO turnuvalarının gerçekleşeceği Intel Monsters Reloaded 2022'ye tüm canavarları bekliyoruz!"

2020 yılında, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook tarafından düzenlenen Monster Reloaded etkinlikleri, 2022'de Intel işbirliği ile devam etmişti. Bu sene üçüncüsü düzenlenen etkinliklere kayıt olmak için hala zamanınız var! PUBG, CS: GO ve Fortnite oyunlarını kapsayan etkinliklerde toplam ödül havuzu 565.000 TL olarak belirlendi.

Intel Monster Reloaded 2021

İlk defa 2021'de Intel işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik oldukça büyük bir başarıya erişmişti: Haziran ayında başlayarak 6 ay boyunca devam eden turnuvalarda, Fortnite, Valorant, Rocket League ve CS: GO gibi sevilen oyunlar ile toplamda 10 bin oyuncuya ev sahipliği yapılmış, 300 bin TL değerinde ödül dağıtılmıştı. 2021'deki başarı ve ilginin ardından ise ödül havuzu bu sene neredeyse iki katına çıkarıldı!

Açık turnuvalar, akademi turnuvaları ve haftalık eğlence turnuvalarıyla oyun tutkunlarına kesintisiz bir eğlencenin sunulduğu Intel Monsters Reloaded, çevrimiçi bir festival atmosferinde gerçekleşmiş, ve etkinlik kapsamında 97 saatlik 40 canlı yayın gerçekleştirilmişti. Ayrıca tüm yayın platformlarda 4 milyonu aşkın bir izlenmeye ulaşan Intel Monsters Reloaded'ta BorisPeace, Rapunzep, Thaldrin, Berke "Vlad" Kantürk, Regarnur, Hetze, Ubeka ve Root gibi Twitch dünyasının en sevilen isimleri oyun tutkunlarıyla bir araya gelmişti.

Bu sene de büyük bir hız ile başlayan turnuvada PUBG için ilk 3 açık eleme çoktan tamamlandı. 60.000 TL ödül havuzuna sahip, 13 Ağustos saat 15: 00'te başlayacak olan 4. Açık Elemelere katılmak için ise son başvuru tarihi 12 Ağustos! CS: GO ve Fortnite turnuvaları için henüz bir tarih belirlenmedi. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için https://www.monsternotebook.com.tr/monster-releoded-2022/ adresini ziyaret edebilir ve gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz!