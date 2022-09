Intel Monster Reloaded 2022 PUBG Turnuvası Kazananı Belli Oldu!

Monster Notebook ve Intel iş birliği ile düzenlenen Intel Monsters Reloaded 2022 Espor Turnuvası'nın PUBG şampiyonu Orgless4 oldu!

Intel Monster Reloaded

Oyunculara yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları sunan Monster Notebook, Intel partnerliği ile bu yıl üçüncüsünü düzenlediği espor turnuvasında oyun tutkunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye'de CS: GO, FORTNITE ve PUBG oyunlarıyla yarışan oyuncular; Almanya ve Körfez Arap Ülkeleri'nde ise CS: GO oyunuyla turnuvaya katılım gösterecek. Haziranda başlayan turnuva Kasım ayında Türkiye'de gerçekleşecek olan CS: GO finaliyle sona erecek.

Oyun dünyasının yakından tanıdığı ünlü yayıncıların ve influencerların konuk olduğu Intel Monsters Reloaded 2022'de ödül havuzu 565 bin TL. CS: GO turnuvasının henüz oynanmadığı etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve katılım koşullarını öğrenmek için monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

PUBG

Intel Monsters Reloaded 2022 PUBG: Battlegrounds turnuvası 4 hafta açık eleme, 2 hafta kapalı eleme ve 1 hafta final aşaması ile toplamda 7 hafta boyunca devam etti.

4 açık elemenin sonucunda derece elde eden 24 takım, turnuvaya davetli olan 8 profesyonel espor takımı ile birlikte kapalı elemelerde mücadele etti.

İki farklı gruptan oluşan kapalı elemelerde, gruplarda ilk 8'e girmeyi başaran ve 20.000 TL ödül havuzundan pay alan takımlar, 17 Eylül'de 40.000 TL ödül havuzlu büyük finalde mücadele etti. Yağız Efe "10000DAYS" Vardarbaş ve Buğrahan "Wreckage" Şevke sunumu ile canlı olarak yayınlanan turnuvanın finalinde şampiyon Orgless4 oldu!

Msinik, OnlyTARCUS, CCINEXT, cacadami ve Grown'dan oluşan Ogrless4 ekibini tebrik ederiz!