Intel Monster Reloaded 2022 CS: GO Turnuvası 4. Eleme Kayıtları Başladı!

Intel Monster Reloaded 2022 CS: GO turnuvası 3. ve 4. eleme kayıtları başladı!

Monster Notebook ve Intel iş birliği ile düzenlenen Intel Monsters Reloaded 2022 CS: GO Turnuvası için 4. eleme kayıtlar başladı!

Oyunculara yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları sunan Monster Notebook, Intel partnerliği ile bu yıl üçüncüsünü düzenlediği espor turnuvasında oyun tutkunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye'de CS: GO, FORTNITE ve PUBG oyunlarıyla yarışan oyuncular; Almanya ve Körfez Arap Ülkeleri'nde ise CS: GO oyunuyla turnuvaya katılım gösterecek. Haziranda başlayan turnuva Kasım ayında Türkiye'de gerçekleşecek olan CS: GO finaliyle sona erecek.

Oyun dünyasının yakından tanıdığı ünlü yayıncıların ve influencerların konuk olduğu Intel Monsters Reloaded 2022 CS: GO turnuvasında ödül havuzu 55 bin TL.

Etkinlik kapsamında toplamda 4 eleme turnuvası olacak, ve her turnuvada 64 takım tek eleme formatında kıyasıya mücadele edecek. Her eleme turnuvasında derece elde eden 2 takım 19 Kasım'da Grand Pera Emek Sahnesi'nde offline arenada mücadele edecek. Intel Monsters Türkiye Elemeleri hakkında bilgi ve turnuva takvimi ise şu şekilde:

Intel Monsters Reloaded 2022 CS: GO Türkiye turnuva kayıtları çok yakında başlıyor! Kazananın 3000$ Regional Finals ve 15.000$ Lan Final ödül havuzundan pay elde ettiği bu turnuvada derece elde eden 2 takım 19 Kasım'da Grand Pera Emek Sahnesi'nde offline arenada mücadele edecek.

Intel Monsters Reloaded 2022 Turnuvasının Türkiye ayağının birinci elemesi tamamlandı! Bu eleme sonucunda Regional Finals'a yükselmeyi başaran takımlar: SECURITAS ve WERSCHIEDEN.

Regional Finals'a giden yolda 15, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan diğer açık elemelere katılarak Grand Finals'a giden yolda bir adım daha ilerleyebilirsiniz.

Turnuvaya kayıt olmak için linke tıklayabilir, ayrıca turnuva ile ilgili herhangi bir şikayet, istek, öneri ve takdirinizi linkteki formu doldurarak iletebilirsiniz!

Turnuva Takvimi:

Intel Monsters Türkiye Elemeleri – 1: 14 Ekim 2022 19: 00

Intel Monsters Türkiye Elemeleri – 2: 15 Ekim 2022 18: 00

Intel Monsters Türkiye Elemeleri – 3: 21 Ekim 2022 19: 00

Intel Monsters Türkiye Elemeleri – 4: 22 Ekim 2022 18: 00