Intel Monster Reloaded 2022 CS: GO Turnuvası Kayıtları Başladı!

Monster Notebook ve Intel iş birliği ile düzenlenen Intel Monsters Reloaded 2022 CS: GO Turnuvası için kayıtlar başladı!

Intel Monster Reloaded

Oyunculara yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları sunan Monster Notebook, Intel partnerliği ile bu yıl üçüncüsünü düzenlediği espor turnuvasında oyun tutkunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye'de CS: GO, FORTNITE ve PUBG oyunlarıyla yarışan oyuncular; Almanya ve Körfez Arap Ülkeleri'nde ise CS: GO oyunuyla turnuvaya katılım gösterecek. Haziranda başlayan turnuva Kasım ayında Türkiye'de gerçekleşecek olan CS: GO finaliyle sona erecek.

Oyun dünyasının yakından tanıdığı ünlü yayıncıların ve influencerların konuk olduğu Intel Monsters Reloaded 2022'de ödül havuzu 565 bin TL.

Intel Monsters CS: GO Türkiye Elemeleri

Intel Monster Reloaded CS: GO turnuva kayıtları başladı! Etkinlik kapsamında toplamda 4 eleme turnuvası olacak, ve her turnuvada 64 takım tek eleme formatında kıyasıya mücadele edecek. Her eleme turnuvasında derece elde eden 2 takım 19 Kasım'da Grand Pera Emek Sahnesi'nde offline arenada mücadele edecek. Intel Monsters Türkiye Elemeleri hakkında bilgi ve turnuva takvimi ise şu şekilde:

Intel Monsters Reloaded 2022 CS: GO Türkiye turnuva kayıtları çok yakında başlıyor! Kazananın 3000$ Regional Finals ve 15.000$ Lan Final ödül havuzundan pay elde ettiği bu turnuvada derece elde eden 2 takım 19 Kasım'da Grand Pera Emek Sahnesi'nde offline arenada mücadele edecek.

Turnuva Takvimi:

Intel Monsters Türkiye Elemeleri - 1: 14 Ekim 2022 19: 00

Intel Monsters Türkiye Elemeleri - 2: 15 Ekim 2022 18: 00

Intel Monsters Türkiye Elemeleri - 3: 21 Ekim 2022 19: 00

Intel Monsters Türkiye Elemeleri - 4: 22 Ekim 2022 18: 00

Turnuvaya katılma şansı elde edebilmek için elinizi çabuk tutun ve slotlar dolmadan kayıt olun! Detaylar ve kayıt için buraya tıklayabilirsiniz!