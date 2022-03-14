İncehesap Espor Turnuvası'nın 3. etap verileri açıklandı - Haberler

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İncehesap Espor Turnuvası'nın 3. etap verileri açıklandı

Bültenler - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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İncehesap Espor Turnuvası'nın 3. etap verileri açıklandı

Türkiye'nin önde gelen esporcuları ve espor takımlarına sponsorluklarıyla adından söz ettiren İncehesap.com, sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Toplamda 300.000 TL ödül havuzu bulunan İncehesap Espor Turnuvası'nın üçüncü ayağının verileri belli oldu.

Dünya genelinde espora ilgi artarken, izleyici sayısı 500 milyona yaklaşmış durumda. Özellikle pandemiyle birlikte bu alana ilgi duyan kişilerin sayısı hızlı bir şekilde artış gösterdi. Düzenlediği turnuvalar ile espor heyecanını doruklara ulaştırmayı planlayan İncehesap.com, 18 Şubat günü sona eren espor turnuvasının üçüncü etabıyla ilgili istatistiksel verileri açıkladı.

2751 oyuncu katıldı

Toplamda 300.000 TL ödül havuzu bulunan İncehesap Espor Turnuvası'nın üçüncü ayağının düzenlendiği PUBG Mobile organizasyonuna toplamda 2751 oyuncu ile 590 takım katıldı. 2772 dakika devam eden oyun süresinde, 99 karşılaşma yaşandı.

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Birinciye 20.000, ikinciye 10.000, üçüncüye 6.000 ve dördüncüye 4.000 TL değerinde ödül verilen turnuvanın canlı yayınında 11.000 TL değerinde çekiliş yapıldı.

Rekor seviyelere ulaşıldı

Anlık en yüksek izleyici ve ortalama izleyici sayılarında rekor seviyelere ulaşan turnavada, 134.234 canlı izleme, 1711 ortalama izleyici, 1656 yeni takipçi ve 4580 yorum sayısına ulaşıldı. Turnuvanın bir sonraki etabının ise, Mart ayı içinde organize edilmesi planlanıyor.

İncehesap Espor Turnuvası hakkında tüm detaylar ve kayıtlar, turnuva.incehesap.com adresinde!

Bültenler / Yakupcan Aydemir - Gamegar

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