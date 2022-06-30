House Flipper Xbox Game Pass'e eklendi

Bu bağımsız simülasyon oyunu, oyuncuların akla gelebilecek her ev yenileme becerisiyle bir tamirci ve dekoratör rolünü üstlenmesini sağlar. Bununla birlikte, kendi mülkünüzü satın almadan önce, yardıma ihtiyacı olan yakındaki sakinlerin işlerini üstlenerek kendinize para ve itibar kazanmanız gerekir.

HOUSE FLIPPER XBOX GAME PASS'E EKLENDİ

Daha önce Xbox'ta 72,28 TL'ye satılan House Flipper, artık Xbox Game Pass ile ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Bir boya işi veya banyo montajı ile görevlendirilebilir veya tüm mülkü yeniden döşemeniz istenebilir. Belirli bir hedefe sahip böyle ilginç bir oyun için yapılacak çok şey var. Bu şekilde eğimli hissediyorsanız veya bunu yapmakla görevlendirildiyseniz pencereleri bile temizleyebilirsiniz.

Evleri çevirmek için doğru ya da yanlış bir yol da yoktur. Eğer bir dekoratör gelip mekanı dönüştürmeden önce çöpe atmaya başlasaydı, sanırım çoğumuzun sözleri olurdu, ancak House Flipper'da istediğiniz gibi oynayabilirsiniz.

Duvarları yıkmak ve bir şeyleri parçalamak istiyorsanız, yapabilirsiniz ve müşteriniz işinizin sonunda mutlu olduğu sürece kimse sizi durduramaz.