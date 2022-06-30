House Flipper, tek kişilik bir yenileme ekibi olmanız için eşsiz bir deneyimdir. Satın alın, tamir edin ve harap olmuş evleri geliştirin. Onlara ikinci bir şans verin ve kârlı şekilde satarak daha büyük işler alın. Peki, House Flipper sistem gereksinimleri neler? House Flipper kaç GB? İşte detaylar…

HOUSE FLIPPER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

House Flipper'ı minimum grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i3 veya AMD Phenom II işlemciye, 4 GB RAM'e ve GeForce GTX 560 veya AMD R7-260 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir. Önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemci, 8 GB RAM ve GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.

House Flipper Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3 3,20GHz eya AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 560 veya AMD R7-260X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

House Flipper Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

House Flipper Kaç GB?

House Flipper'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.