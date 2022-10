Horizon: Zero Dawn Remaster Sürümü ile Geri Dönüyor

Horizon: Zero Dawn remaster sürümü ile tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Serinin ilk oyunu güncellenmiş bir şekilde çıkış yapabilir.

The Last Of Us : Part I'in çıkışının üzerinden yalnızca bir ay geçse de Sony remake çalışmalarına bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. MP1st tarafından yapılan habere göre bu çalışmalarla iç içe olan anonim bir kaynaktan ilginç bilgiler geldi. Paylaşılan detaylara göre Horizon: Zero Dawn'ın yeni nesil için yenilenme çalışmasında olduğunu bildirdi.

Remake projesine dair henüz elimizde net bilgiler yok. Projenin geniş çaplı bir remake mi yoksa remaster mı olacağına dair net detaylar bulunmuyor. Fakat Horizon: Zero Dawn'ın güncel hali ile yeni nesil oyun standartlarından hiç de geride kalmadğını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla projenin bir remaster olacağına dair kesin gözle bakılıyor.

Kaynağın belirttiğine göre remaster projesinin sahip olacağı yeniliklerden arasında gelişmiş ışık sistemi, çevresel perdeleme sistemi ve elden geçirilmiş dokular olacak. Horizon Zero Dawn remaster sürümü ile daha iyi animasyonlar ve yeni karakter modellerini de bünyesinde barındıracak.

Sony The Last of Us: Part I çıkış tarihi ile oyun ve dizi arasında bir sinerji yakalamayı hedefledi. Dolayısıyla benzeri bir durumun Horizon: Zero Dawn için de geçerli olabileceğini söyleyebiliriz. Sony'nin Netflix ile yaptığı ortaklık arasında Horizon serisinin live-action bir dizisi yer alıyor. Dizinin henüz bir çıkış tarihi olmasa da dizinin ve remaster sürümünün yakın tarihler arasında çıkış yapacağını tahmin ediyoruz.

İki kaynak tarafından onaylanan bu söylentiye göre yeni Horizon oyunu PlayStation 5 ve PC için çok oyunculu bir oyun olacak. Fakat "çok oyunculu" teriminin burada co-op için mi yoksa PvP için mi kullanıldığı henüz bilinmiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?